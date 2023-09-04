國防部明年恢復辦理1年期義務役，總人數約為9100人，恐有13分之一的役男有機會抽到「金馬獎」至外離島服役。國防部表示，前往外島的役男，將有離島加給及專長加給，且依戶籍及志願為主。

依據明年國防部預算書，為解決外離島駐軍編現比偏低情形，將有700位義務役分發至包括東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公等外離島，平均每13名義務役，就有1位可能抽到「金馬獎」至外離島服役。

國防部今（4日）表示，依規劃義務役役男完成入伍訓練後，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。至於外離島人員之補充，依役男具備中、高專長；或戶籍設於外離島；以及志願選填分發為主。

國防部指出，有關人員訓練，一年役期義務役人員入伍完訓分發外島後，比照常備部隊志願役人員，可依訓練流路於外島實施駐地、專精、基地等完整訓練，區域內教育訓練資源可滿足施訓需求。

國防部說明，義務役役男服役期間，除可支領地域加給；並可依專長、職務及實際從事勤務支領相關加給。另義務役役期基於兵役公平原則，不會因服役地域而有所差異。