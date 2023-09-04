農業部專案進口國外雞蛋以緩解國內「蛋荒」，近日卻遭爆有資本額僅50萬元的一人公司「超思」獲上億補助款。國家政策基金會副執行長凌濤今召開記者會，對超思案提出三點質疑，認為農業部的謊越扯越多，洞越補越大，整個農業部竟儼然變成超思發言人，為何農業部不敢公開超思幕後股東名單與採購合約？呼籲農業部出來跟大家講清楚，讓全民共同檢視。

凌濤質疑，關於超思的親屬或者母公司，農業部在9月2日的記者會與9月3日的新聞稿中，自相矛盾、破綻百出。9月2日農業部記者會說「超思公司與國內業者吳記蛋品有親屬關係脈絡」、「超思並非新手，原本就在做進口，進口最大量的就是日本雞蛋，之前做水煮蛋」，說超思有親屬關係脈絡、有日本資源、有巴西管道。

凌濤說，但只隔一天，9月3日的新聞稿卻說超思就是超思，沒有說它是誰的母公司或子公司，還澄清說「超思和吳記蛋行雖是親屬關係，並無直接關聯」。那前一天在扯甚麼？

凌濤指出，資本額50萬的超思，竟可以做6億蛋品生意，其中有1億蛋品補助，而負責人秦語喬竟只出資1000元，只佔股0.2％。那麼其餘99.8％股份是誰擁有？採購合約怎麼寫？農業部到現在竟不敢公開。是不是有不可告人的祕密？若照農業部說法，超思的親屬可自己與日本或巴西做生意，那麼是否認證超思只是白手套？何種人需要白手套來進口雞蛋？

凌濤表示，其實還有一家公司從巴西跟菲律賓進口44萬顆蛋，即「台農投資」，其負責人是台農發的代表人，即前農委會的國際科簡任科長。為何巴西雞蛋不給公股背景的人買，卻給超思？

凌濤直言，「吳記蛋品」其實有兩家，分別是岡山吳記蛋行和新北的吳記蛋品股份有限公司。照農業部說法，吳記蛋品在南部，如果不是資本額僅2.5萬且早已歇業的吳記蛋行，難道是另一家同樣與秦語喬家族有親屬關係脈絡的新北市吳記蛋品？但無論岡山吳記或新北吳記，根據經濟部國貿局資料，這兩家的進口實績都呈現微量甚至掛零，何來「進出口實績」？農業部講「吳記」是否也只是找一間業者當掩護而已？

凌濤強調，若真如農業部所說，幕後股東是辛苦把蛋弄回台灣的業者，那請農業部公開合約跟幕後股東，讓全民給他拍拍手。但如果農業部不敢公開，是否代表可能有上下其手的可能性？一個謊要用很多謊來圓，一個洞只會越補越大，呼籲農業部說清楚講明白，接受全民的監督。