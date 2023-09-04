光陽董座柯勝(峰)周一表示，KYMCO始終專注於「最得我心」品牌理念的落實，自從1964年KYMCO成立至今，已經陪伴超過1500萬位顧客，度過人生最重要的時刻。經過公司五十多年的耕耘與努力，KYMCO的優良品質形象已經深植人心，遍布全台的服務網更讓車主無後顧之憂。

正因為如此，在一個月前KYMCO推出前所未有的「輕鬆入手一小步、百萬通勤一大步，GP125最低3.98萬元優惠專案」之後，立即引爆全台消費者的廣大迴響，在一周之內，就清空了市場上每一台的GP125，在一個月之內，就接獲超過四萬台的訂單，創下近年來機車市場上絕無僅有的銷售記錄。而KYMCO為回應來自全國消費者的殷切期盼，光陽宣布「GP125最低3.98萬元優惠專案」將延長至今年的9月20日，並承諾以極限產能的追求與最高品質的堅持，全力以赴滿足市場龐大熱切的需求。同時，為回饋數萬名在第一時間就對KYMCO無比信賴，至今仍在耐心等候GP125交車的準車主們，公司獻上「5000元購車金」的專屬升級優惠。

更重要的是，柯董座進一步宣布，KYMCO的暑假旺季第二波優惠「時尚耀眼一小步、百萬通勤一大步」，即日起開始正式啟動。這次著眼於不同族群的用車需求，選擇了超越市場同級、配備LED大燈的Nice LED 115與Many LED 125，推出「LED機車史上最優惠4.38萬元起」的震撼價格，以兼具時尚外觀與實用機能的熱門車款，搭配全新上市的彩光特仕版，讓無論是追求時尚潮流的小資女，或是九月即將開學的莘莘學子，都能輕鬆入手最優惠、最安全、最實用、最新穎的LED大燈車款，再次延續KYMCO在這個萬物齊漲的時代。