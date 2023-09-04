民眾黨總統參選人柯文哲昨（3）日提及從澳洲進口空運來台的雞蛋，一顆最高補貼竟高達32元，直呼政府失能導致市場失衡，再用大撒幣來平衡價格的離譜行徑，是國家危機。針對農業部長陳吉仲發表5點聲明反擊柯，則讓常在臉書評論時事的藥師林士峰直呼真的很可笑。

陳吉仲昨在臉書提出聲明駁斥柯文哲說法，強調進口雞蛋最高一顆補貼32元非常態，而是初期緊急進口採取空運成本較高，事實上整體進口雞蛋平均一顆是補貼3.8元。陳吉仲並提到今年2月因雞蛋產量降低，開始出現黑市價格，當時產地價格從一台斤41.5元漲到45.5元，但黑市價格卻喊到一台斤80到90元，消費者苦不堪言，自從3月底第一批進口雞蛋抵達後，補充市場需求，黑市價格及搶蛋亂象逐漸消弭。

陳吉仲強調，每天購買的消費者最有感，因為讓每顆蛋零售價格至少減少2.2元，消費者在3到7月所需的30億顆蛋，總體減少60億元以上的支出，政策效益是雞蛋專案進口5.7億元的10倍以上，「農業部沒有圖利業者，而是讓全民得利」。

對此，林士峰在臉書直呼陳吉仲的說法「真的很可笑」，並強調當時根本就買不到雞蛋，他跑兩間超市就放棄吃蛋了，因沒吃蛋是覺得不方便，但一兩個星期沒吃蛋，也不會怎麼樣。林士峰更質疑，陳吉仲補助5.7億專案進口的蛋裡面，壞掉的、有禁藥報廢的又佔多少呢？