台北市立動物園雌性歐亞水獺「金萌」今年7月與雄性歐亞水獺「浯優」誕下2隻寶寶。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市立動物園雌性歐亞水獺「金萌」今年7月與雄性歐亞水獺「浯優」誕下2隻寶寶。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

2019年被安置到台北市立動物園的雌性金門歐亞水獺「金萌」，當時是不到1個月大的寶寶，今年7月與雄性歐亞水獺「浯優」誕下2隻寶寶，已經成為2寶媽。園方表示，寶寶們由金萌獨立育幼，保育員為了不影響媽媽的育幼意願，相隔16天才檢查寶寶身體狀況，牠們都是雌性，活力充沛、正穩定成長中。

動物園長諶亦聰表示，寶寶出生後，金萌才跑到外面叼回樹枝、乾草等作巢材布置嬰兒房，並引導小朋友喝奶，寶寶們也活力充沛地討奶喝，牠們目前住在不對外開放的保育研究中心。浯優則已被保育員請到隔壁間欄舍，育幼的工作交給金萌獨力完成。

動物園介紹，歐亞水獺這類食肉目動物母獸，在哺乳育幼期相當敏感，過多人為干擾很可能影響到牠們育幼意願，進而產生棄巢行為。因此，保育員和獸醫們16天後才趁金萌離開巢箱游泳的空檔，快速地檢查寶寶們的活力、測量體長與體重，也確認牠們是雌性個體。

園方表示，目前唯一能觀察到野外歐亞水獺的區域只剩大小金門，然水獺們也在金門逐年的開發建設下，面臨棲息環境零碎化與人為活動干擾的生存危機。北市動物園長期參與金門歐亞水獺保育工作，除了收容照養在野外失親、需要特別照顧的水獺寶寶外，也藉由繁殖配對計畫讓這些收容水獺們建立起域外圈養族群，擔任水獺保育教育大使，縮短民眾對金門歐亞水獺的距離感。

另外，動物園也積極參與金門水獺的野外保育工作，今年在動物園認養計畫及金門縣政府的支持下，持續執行金門水獺族群動態變化的研究，收集更多金門水獺野外生態資料，讓我們能更了解牠們、知道牠們的需求與面對的困境，期能喚起大家對水獺等野生動物的保育意識。