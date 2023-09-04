嘉義縣警察局2021年9月發生女主管如廁時遭下屬偷拍案，立委陳椒華今開記者會，指出該案又出現4名被害人，痛批新北市警察局長廖訓誠、內政部警政署刑事警察局副局長陳明君當時未依法成案，反而註銷案件，明顯包庇違法，她也強調，警政署上月28日發函內容，疑似是包庇、傳遞假訊息，呼籲監察院落實調查和究責。

嘉義女警性騷偷拍受害人表示，嘉義縣前警察局長廖訓誠涉嫌在警政婦幼案件管制系統吃案、註銷案件，且未召開考績委員會，就將退休案送銓敘部，也未在公務人員退休(職)事實表載明加害人涉犯妨害秘密罪及性騷擾等罪嫌，涉犯使公務人員登載不實偽造文書。

另外，嘉義縣前警察局長陳明君也在被害人提出申訴後，不調查、不召開性平會，全案僅由基層承辦員警扛責。

律師張怡律說，依性別工作平等法規定，雇主應在知悉時，採取立即有效的糾正和補救措施，嘉義縣警局一直拿被害人沒有提告訴和申訴當藉口，逃避警局應承擔的責任，已明顯違法，況且該案是被偷拍私密部位，100％是性騷擾案件，警方卻回覆沒有輸入婦幼系統，明顯是吃案。

陳椒華指出，該案牽連太廣，另有4名被害女警，以及無數不知名的嘉義女性，偷拍地點不僅限嘉義縣警局，還包含嘉義的馬路，公共場所等地，案件燒起來可能會害好幾個人丟官，推測警局是為此吃案。

陳椒華呼籲監察院，嘉義縣警局一直指責被害人想要保密， 還說沒有輸入婦幼系統是因為被害人要求保密，但為何輸入婦幼系統還怕洩密？希望針對嘉義縣警局婦幼系統做全面性的了解，包含保密措施是否適當，以及後續是否有歸檔或被不當刪除。

台灣警察工作權益推動協會顧問陳彥凱表示，公部門的性平機制已失靈，原有復審的機制無法保障受害者權益，甚至成為二度傷害當事人的幫兇，因此也要求行政院人事行政總處會同保訓會研議中央性平調查機制、訂定公務機關違反性別工作平等法罰則，有效約束公務機關遵守性工法。

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