多年來科學家一直費解何以德國、奧地利的野豬體內，放射性同位素銫的含量居高不下。一份最新研究發現，野豬的輻射汙染源不是核災，而是更早年的核武測試遺毒。

「華盛頓郵報」報導，1986年4月當時蘇聯車諾比（Chernobyl,位於今烏克蘭）核電廠爆炸事故使周邊各國野生動物受輻射汙染，近年觀察到的大部分受汙染野生動物體內輻射值均呈下降，唯獨野豬例外。

科學家一直想找出德國、奧地利的野豬體內，放射性同位素銫-137的含量不像鹿類般遞減的答案。在上週刊出的一份最新研究揭開謎底，研究人員發現，野豬的輻射汙染源不是車諾比核災外洩物，而是1960年代核武測試。

維也納科技大學（TU Wien）放射化學家、這份研究的作者施坦豪瑟（Georg Steinhauser）表示，人們想不到核試經過60年後，野豬群體依然會受超標的輻射汙染，「當意識到（往日核武測試）相關汙染遺留的影響仍如此普遍時，我真是震驚」。

在這份新研究裡，施坦豪瑟與同僚調查野豬體內銫含量和來源，與獵戶合作蒐集德國南部各地的野豬肉，用伽瑪射線偵測器測量。

放射性銫來自核武爆破與核能生成兩種來源，可分為銫-137和銫-135。根據科學文獻記載，研究團隊知道銫-137的比例較高代表與核武爆破有關，反之較低則與核反應爐相關。

在將近50份蒐集到的野豬肉樣本裡，研究團隊發現88%的銫含量都超過德國規定的食品容許值標準；分析計算樣本中的銫同位素，他們發現汙染來自核武試驗的比例高達68%。

施坦豪瑟表示，這代表即便沒發生過車諾比事件，有些野豬體內的銫含量仍會因往日核武試驗而高於安全容許範圍，「最讓人吃驚在於核武試爆都是60年前」。

施坦豪瑟說，野豬很可能是在玉米與橡樹果實缺乏的冬天，挖掘受汙染的鹿松露屬（Elaphomyces）野菇吃而攝入銫同位素。銫滲入土壤被野菇吸收，這也剛好解釋何以觀察顯示野豬體內的輻射量在冬季更高。

施坦豪瑟指出，儘管來自核武試驗和車諾比核災的銫都會滲入土壤，但土壤吸收銫的速度極慢，有時甚至每年只會滲入1公釐，鹿松露屬野菇吸收養分時會深入土壤20到40公分深，應是吸收到60年前的「老」銫，而相對較「年輕」車諾比核災的銫還沒融入野菇吸收養分的深度。

不過施坦豪瑟表示人們無須過度擔心，因為除非吃下「天量」的受汙染肉類才會到達輻射危害人體的程度，此外在德國能進入店家和正式販售管道的野豬肉，都必須通過檢驗。

未參與這份新研究的核子化學家阿貝格（Rebecca Abergel）表示，她對早年核武試驗仍對環境遺留可觀汙染並不感意外，還說現今地球上量大的放射性同位素汙染來自核武試驗，已是幾十年來所周知之事。（譯者：陳亦偉）1120904