隨著大豪雨與風暴即將影響西班牙部分地區，首都馬德里（Madrid）正加強防災準備，市長今天並建議民眾待在家裡。
路透社報導，西班牙國家氣象局（AEMET）今天對馬德里（Madrid）地區、托雷多省（Toledo）和加地斯市（Cadiz）發布了最高等級紅色警報，代表著可能存在極端危險。
西班牙國家氣象局表示，馬德里可能在12小時內降下高達每平方公尺120公升的雨量。
馬德里市長馬蒂內茲-艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）在社群媒體X上寫道：「由於特殊與反常情況，降雨量將會打破記錄，我請求馬德里民眾今天都留在家裡。 」
今天下午馬德里上空烏雲密布，但許多民眾一如平常待在戶外。
馬德里緊急服務部門向居民發送簡訊，警告有發生洪水的風險，並建議民眾不要使用車輛。
在西班牙東岸塔拉戈納省（Tarragona）阿爾卡納爾（Alcanar），過去24小時降下每平方公尺215公升的雨量，緊急服務部門同樣因為洪水要求居民待在家裡。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120904
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。