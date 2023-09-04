隨著大豪雨與風暴即將影響西班牙部分地區，首都馬德里（Madrid）正加強防災準備，市長今天並建議民眾待在家裡。

路透社報導，西班牙國家氣象局（AEMET）今天對馬德里（Madrid）地區、托雷多省（Toledo）和加地斯市（Cadiz）發布了最高等級紅色警報，代表著可能存在極端危險。

西班牙國家氣象局表示，馬德里可能在12小時內降下高達每平方公尺120公升的雨量。

Spain's national weather agency issued a maximum red alert in the Madrid region, Toledo province and the city of Cadiz following torrential rain https://t.co/SWKtmNFibP pic.twitter.com/cSRwXptEw2 — Reuters (@Reuters) September 3, 2023

馬德里市長馬蒂內茲-艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）在社群媒體X上寫道：「由於特殊與反常情況，降雨量將會打破記錄，我請求馬德里民眾今天都留在家裡。 」

今天下午馬德里上空烏雲密布，但許多民眾一如平常待在戶外。

馬德里緊急服務部門向居民發送簡訊，警告有發生洪水的風險，並建議民眾不要使用車輛。

在西班牙東岸塔拉戈納省（Tarragona）阿爾卡納爾（Alcanar），過去24小時降下每平方公尺215公升的雨量，緊急服務部門同樣因為洪水要求居民待在家裡。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120904