大陸民政部官網消息指出，近日有網友諮詢大陸的事實無人撫養兒童相關情形。根據大陸民政部規劃財務司表示，截至2022年底，在廣東、湖南、河南事實無人撫養兒童數量較多，分別是2.9萬人、2.8萬人、2.8萬人。

所謂的「事實無人撫養兒童」也就是通俗的「事實孤兒」，指的是父母雙方因符合重殘、重病、服刑在押、強制隔離戒毒、被執行其他限制人身自由的措施、失聯、被撤銷監護資格、被遣送（驅逐）出境8種情形之一的兒童，或父母一方死亡失蹤、另一方符合上述8種情形之一的兒童。

根據澎拜新聞報導，回顧2021年1月，在大陸民政部例行新聞發佈會曾介紹，統計當時全大陸已有25.3萬名事實無人撫養兒童。通過全國兒童福利資訊系統分析，其中父母一方死亡，另一方符合失聯、重殘、失蹤等情形的兒童11.42萬人、占比45.1％。

另外父母雙方均重殘的兒童6.93萬人、占比27.4％；服刑人員子女2.09萬人、占比8.3％。還有很多其他組合情形，例如父母一方重殘、一方失聯的兒童0.77萬人。

從當時數據看區域分佈，僅廣東就有2.8萬事實無人撫養兒童、人數最多；其次為湖南2.3萬人、安徽1.9萬人、河南1.7萬人、貴州1.6萬人、雲南1.5萬人，上述6省數量占全大陸總數的46.6％。