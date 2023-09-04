歌手舒米恩斷糧危機解除，但東河鄉仍處於停水停電狀況，台水、台電也正積極搶修恢復供水電。（蕭嘉蕙攝）

海葵颱風橫掃全台東，阿美族歌手舒米恩昨日曝光都蘭住家颱風災情，不只缺電還缺糧，連僅存的最後1包泡麵都吃完了，只剩下父親採收的竹筍，所幸今上午風雨暫歇，部落青年送上白米補給，但他也無奈地說「還有家裡要整理」。

海葵颱風昨日下午3點40分自台東東河鄉登陸，金曲歌王舒米恩位在台東都蘭部落老家受災，不但停電漆黑一片，二樓還淹水淹到樓下，最慘的是家裡只剩下最後1包泡麵，他說，「接下來只能吃我爸採的很豐收的竹筍了」。

舒米恩透過個人社群網站曝光颱風天停電斷糧的狀況，粉絲關心留言湧入，今上午風雨漸小，都蘭部落青年立刻送來1包白米補給，他開心地說「有米了」。

舒米恩表示，除了有部落弟弟送的米之外，妹妹也外出採買了，斷糧危機暫時解除，不過，他也搖頭無奈地說，家裡亂七八糟，還要再整理。

海葵颱風重創台東海岸線長濱鄉、成功鎮及東河鄉，造成大規模停電，且陸續傳出停水，台水表示將配合道路及台電搶修進度進場搶修。