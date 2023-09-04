經警方調查是因2個武術社團切磋導致，其中涉案的15名移工全依殺人、傷害、聚眾鬥毆致死罪等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

據了解，台灣印尼移工甚多，在台灣擁有多個武術社團，不僅能聚會聯誼，還能釋放身心壓力、強健體魄等，過去更曾舉辦賽事及觀摩活動。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

這起案件一共造成1死1傷，其中死亡的32歲印尼籍移工，警方通報印尼在台辦事處協助被害人家屬辦理喪葬事宜，另外也帶回24歲的印尼籍主嫌。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

本月初2日深夜，彰化縣彰化市火車站前廣場發生外籍移工「武術切磋」變全武行的打架群毆案件，不少移工手持刀械，一言不合就開打，造成1死1傷的慘劇，經警方調查是因2個武術社團切磋導致，火速在16小時就逮捕涉案的15名移工，訊後全依殺人、傷害、聚眾鬥毆致死罪等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

彰化警分局長張明盛表示，本月2日晚間11點左右接獲民眾報案，有多名外籍移工在火車站前廣場打架，隨即啟動快打警力迅速到達場壓制，在現場發現有2名印尼籍移工遭毆打，身上多處擦挫傷，其中1人背後還受有刀刺傷，傷勢嚴重，立即通報救護人員到場協助送醫。

員警在現場帶回29名印尼籍移工回派出所釐清案情，並調閱監視器比對其中15名涉案的移工， 經警方調查，是2個武術社團因為練習武術產生口角相約談判引起糾紛，當天還帶著藍波刀、折疊刀、彎刀、小武士刀、手指虎等刀械，一言不合就開打。

而這起案件一共造成1死1傷，其中死亡的32歲印尼籍移工，警方通報印尼在台辦事處協助被害人家屬辦理喪葬事宜，另外也帶回24歲的印尼籍主嫌，除依法移送偵辦外，也通知涉案移工所屬仲介及公司加強管理及以第三方警政函請權責機關裁處。

據了解，台灣印尼移工甚多，在台灣擁有多個武術社團，不僅能聚會聯誼，還能釋放身心壓力、強健體魄等，過去更曾舉辦賽事及觀摩活動，不過過去鮮少發生過如此重大的治安事件，因此獲得警方高度重視，將觀察是否形成幫派勢力等，後續將擴大追查。