以色列打定主意，將再添購25架F-35隱性戰機。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）周日（3日）正式向美國及洛克希德馬丁（Lockheed Martin）提交「需求書」（Letter of Request，LOR），以採購25架第3中隊F-35隱形戰機，而這將使同型戰機的總數達75架。

綜合以色列媒體3日報導，耶路撒冷加購的25架F-35將從2027年起，每年交付3架。而相關交易金額估計達30億美元（約920億台幣），將由美國提供軍援資助。事實上，葛朗特7月在軍方和空軍高層建議下，已點頭批准了這項交易。

先前以色列同意向洛馬採購50架F-35戰機，以1批2—3架的速度，將在2024年交付完畢。而到2022年11月為止，以色列已接收了36架F-35I戰機。

廣泛認為，以色列的F-35戰機在敘利亞打「戰中戰」（War between Wars，MABAM），對付伊朗的戰爭代理人中扮演要角。它靠著隱形性能，還有遠優於F-16和F-15的監視和情搜能力，得以更輕而易舉地打擊整個中東地區的目標。例如，據說它能輕易躲過伊朗的S-300，甚至S-400防空飛彈防禦系統。