高雄公車司機見騎士（右）順利將車停置後，才離開現場。（摘自社會事新聞影音／崔正綱高雄傳真）

颱風海葵強勢登台，高雄昨日晚間一名騎士騎車被強風雨吹倒，機車車廂被吹開，廂內物品四散，正當騎士著急忙著撿物品時，一名公車司機見狀開雙黃燈停在機車面前，當作「擋風牆」，讓騎士撿完東西後順利牽起機車，此舉被民眾拍下PO網，網友稱「司機一生平安」、「世上好人多」；高雄市交通局指出，經查是東南客運橘1線駕駛收班遇到狀況，已請東南客運對駕駛給予表揚與獎勵。

網路社群「社會事新聞影音」今早上傳影片，影片中顯示昨日晚間9時10分許，一名機車騎士行經高雄市前鎮區一心二路49號前時，遭到強風雨吹倒，影片中可清楚看見機車後車廂被打開，車廂內物品四散在柏油路上，當時騎士著急彎腰撿物品，一旁還有一輛公車停在機車旁邊，充當擋風牆，讓騎士能撿完東西後，能避免強風干擾順利牽起機車離去。

網友見影片後，也表示「司機一生平安」、「好心有好報」、「世上還是好人多」；交通局指出，經查當時為東南客運橘1線駕駛收班時遇到狀況，已請東南客運對於駕駛給予表揚與獎勵。