美國海關日前在維吉尼亞州機場查獲越南旅客攜帶77尾「海馬乾」、5尾蛇乾、蝸牛軟膏、蛇油、草藥等傳統食品入境。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）日前公告，8月在維吉尼亞州機場查獲2名越南旅客攜帶古怪的「傳統食物」入境，包括77尾「海馬乾」、5尾蛇乾，另外還有蝸牛軟膏、蛇油、草藥等，公告指出這2人已經違反多條法律，不過稀奇的走私物品也讓海關人員直呼這份工作「永遠不無聊」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、華府地方電視台「WJLA」報導，美國海關與邊境保護局8月23日發布公告，指出8月1日、4日在維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport），分別查獲2名越南旅客攜帶違禁品入境。

1日入境的旅客被查獲旅行箱裡裝了77隻海馬乾、5罐蝸牛軟膏、5尾蛇乾，以及豬肉製品；4日入境的旅客帶了4樣豬肉製品，以及50小盒標有蛇油的液體草藥。

公告指出，沒有取得核可或文件，就攜帶海馬、蛇類、蝸牛軟膏等產品，違反了多項法律與規範；此外，礙於可能引進非洲豬瘟或豬水疱病病毒（Swine Vesicular Disease Virus），因此美國農業部禁止進口未經認證的越南豬肉產品。

美國海關官員薩普（Steve Sapp）表示，儘管就國際走私來說，這兩起案件的走私物品相當古怪，但不同國家的人攜帶「傳統食物」返回美國並不罕見，華盛頓杜勒斯國際機場的海關人員也表示，檢查旅客行李時「永遠不會無聊」。

這兩名越南旅客分別要前往維吉尼亞州的費法克斯郡（Fairfax County）及舊金山，薩普說，官員認為兩人只是個案、並未共謀。

他說違反農業規定的旅客通常不會被捕，只是違禁品可能會被沒收，以及可能衍生罰金，初犯約罰300美元（約新台幣9500元），累犯則是500美元（約新台幣1.6萬元）。

海馬乾在亞洲是高檔中藥材，被當作壯陽藥，英國廣播公司（BBC）2016年曾報導，法國海關查獲2000隻從非洲國家幾內亞運往越南的死海馬；另外越南快訊（VnExpress）2017年也報導過，越南海關在北部海防市（Hai Phong）港口查獲將近30萬隻從秘魯走私入境的海馬乾。

文章來源：Seahorses, snakes and illegal pork from Vietnam seized by US Customs
文章來源：Seahorses, Snakes and pork products seized from international travelers at Dulles in August, officials say
文章來源：CBP, FWS Seize Seahorses, Snakes, Snake Oil, and Prohibited Pork Products at Dulles Airport
文章來源：Vietnam seizes nearly 300,000 dead seahorses smuggled from Peru
文章來源：France seizes 2,000 dead seahorses on Guinea-Vietnam route
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