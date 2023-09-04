美國海關日前在維吉尼亞州機場查獲越南旅客攜帶77尾「海馬乾」、5尾蛇乾、蝸牛軟膏、蛇油、草藥等傳統食品入境。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）日前公告，8月在維吉尼亞州機場查獲2名越南旅客攜帶古怪的「傳統食物」入境，包括77尾「海馬乾」、5尾蛇乾，另外還有蝸牛軟膏、蛇油、草藥等，公告指出這2人已經違反多條法律，不過稀奇的走私物品也讓海關人員直呼這份工作「永遠不無聊」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、華府地方電視台「WJLA」報導，美國海關與邊境保護局8月23日發布公告，指出8月1日、4日在維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport），分別查獲2名越南旅客攜帶違禁品入境。

1日入境的旅客被查獲旅行箱裡裝了77隻海馬乾、5罐蝸牛軟膏、5尾蛇乾，以及豬肉製品；4日入境的旅客帶了4樣豬肉製品，以及50小盒標有蛇油的液體草藥。

公告指出，沒有取得核可或文件，就攜帶海馬、蛇類、蝸牛軟膏等產品，違反了多項法律與規範；此外，礙於可能引進非洲豬瘟或豬水疱病病毒（Swine Vesicular Disease Virus），因此美國農業部禁止進口未經認證的越南豬肉產品。

美國海關官員薩普（Steve Sapp）表示，儘管就國際走私來說，這兩起案件的走私物品相當古怪，但不同國家的人攜帶「傳統食物」返回美國並不罕見，華盛頓杜勒斯國際機場的海關人員也表示，檢查旅客行李時「永遠不會無聊」。

這兩名越南旅客分別要前往維吉尼亞州的費法克斯郡（Fairfax County）及舊金山，薩普說，官員認為兩人只是個案、並未共謀。

他說違反農業規定的旅客通常不會被捕，只是違禁品可能會被沒收，以及可能衍生罰金，初犯約罰300美元（約新台幣9500元），累犯則是500美元（約新台幣1.6萬元）。

海馬乾在亞洲是高檔中藥材，被當作壯陽藥，英國廣播公司（BBC）2016年曾報導，法國海關查獲2000隻從非洲國家幾內亞運往越南的死海馬；另外越南快訊（VnExpress）2017年也報導過，越南海關在北部海防市（Hai Phong）港口查獲將近30萬隻從秘魯走私入境的海馬乾。