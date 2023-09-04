埔里鎮民孫大偉在眉溪溪畔拍攝到火燒雲伴彩虹美景，祈禱颱風輕輕掠過就好。（孫大偉提供／楊靜茹南投傳真）

孫大偉在眉溪溪畔看到彩虹伴火燒雲的魔幻奇景（孫大偉提供／楊靜茹南投傳真）

海葵颱風3日傍晚從台東縣登陸後，南投縣埔里、日月潭地區出現火燒雲及彩虹奇景，民眾拿手機拍照上傳網路社群分享，驚嘆：「颱風的魔幻讓人驚艷！」氣象專家指出，颱風傍晚從東往西移動時，部分雲雨帶穿過中央山脈帶來些微飄雨，出現彩虹伴火燒雲現象。

埔里鎮民孫大偉指出，海葵颱風登陸後，埔里小鎮沒有感受到颱風的威力，只有飄降一些小雨，傍晚他在鎮上隨意亂逛，在眉溪溪畔發現火燒雲伴著彩虹奇景，隨手拿手機拍照分享，上次卡努風災重創仁愛鄉，所以希望颱風輕輕掠過就好，不要太用力。另也有民眾林育德在日月潭拍攝到彩虹伴火燒雲美景。

日月潭氣象站主任張永政指出，颱風從台灣東部往西部移動時，台灣西部位於颱風外圍地區天氣通常較晴朗，此時大氣中懸浮粒子較少，對流也較少，因此陽光能以較低的仰角往天空照射，加上這時候只有紅色、黃色的光線，於是出現火燒雲。

張永政說，這次確實比較特別，當海葵颱風3日下午3時40分從台東登陸後，部分雲雨帶穿過中央山脈到埔里、日月潭上空帶來些微飄雨，搭配陽光從西往東照射，出現火燒雲及彩虹的現象；提醒民眾南投縣仍在颱風暴風半徑籠罩內，預估中午過後風雨逐漸明顯，注意防颱措施。