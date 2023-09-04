我國參加由匈牙利主辦的第35屆國際資訊奧林匹亞競賽，3日（當地時間）傳來捷報，在87個國家、351名參賽學生中，我4名選手總計獲得1金3銀佳績，國際排名第5。

我國代表隊從全國357所學校共2563名學生中選出4名學生代表參賽，並由台師大教授李忠謀、副教授王弘倫分別擔任領隊及副領隊，競賽於8月29日舉行開幕典禮，當地時間9月3日下午舉行閉幕典禮並頒獎，我國代表團預定9月9日返抵國門。

成績揭曉，我國4位選手獲1金3銀，比去年的2金2銀略微退步。今年得金牌的是台南一中學生王淇（個人排名第14名）；3位銀牌得主則是建中學生張庭瑋（個人排名第31名）、陳柏凱（個人排名38名）及竹科實中學生邱翊均（個人排名第47名），表現優異。

王淇是我國表現最好的選手，他表示，小時候接觸過程式設計，不過直到高中參加資訊社才接觸到競賽程式這個領域。解決演算法的問題對我來說是相當好玩的，從題目的條件中尋找性質並觀察，透過這樣的工具拼湊出最終的方法，過程不僅有趣，更帶給他成就感。他希望升上大學後也能繼續往資訊領域鑽研。

王淇的高中老師郭銘峰說，王淇是個積極、勇於嘗試、努力不懈的小孩，做任何事之前，都會有系統的計畫、歸納分析，不論過程中遭遇挫折或失敗，總是全力以赴去嘗試，就算失敗了也能從中累積經驗。高中三年，王淇在資訊能力競賽表現非常優異，但仍對於新的訊息與知識抱著極大的興趣去學習與嘗試。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金。