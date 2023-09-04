新竹縣新埔鎮褒忠義民廟4日祭典，蔡英文總統、民眾黨總統參選人柯文哲及縣長楊文科等人共同祭拜， 新竹縣文化局製作義民廟建廟235週年紀念版的平安符，由義民廟董事長林光華和縣長楊文科致贈給蔡英文總統，並祝她明天出訪順利。

蔡英文致詞指出，義民祭已經傳承235年，是客庄12大節慶中最重要的盛事， 從11月11日起還會有義民廟15大庄遶境慶祝活動，謝謝相關人員對保存、傳承義民信仰的付出和努力。

蔡英文說，義民信仰是台灣本土很重要的信仰，她感謝15聯庄和各分香廟的鄉親傳承這個重大無形文化資產，為台灣人帶來保鄉衛土的勇氣，在義民廟隨處可以看到忠跟義2字，忠就是忠於國家，義就是義於家人和同胞，義民精神就是熱愛我們的土地，保護我們的家人。

蔡英文希望義民精神傳承下去，共同打拚讓我們的社會更團結，今年舉辦一個全世界的世界客家博覽會，要完成這樣的特展必須靠許多客家鄉親，從中央到地方的通力合作團結一致才可得。

蔡英文說，近期如果大家有機會到總統府參觀，也可以看到這個世界客家博覽會的特展，而來自世界各地的總統府訪客也都可以從中，由客家認識台灣，從台灣看向世界，她邀請全台灣海內外的民眾一起來體驗台灣獨特的客家文化宗教慶典。

蔡英文並說，今天齊聚一堂，有人來參拜，有人來參加活動，就是不分你我、不分族群，一起做義民爺爺的好子弟，傳承客家人的忠義，一起打拚守護家園、守護台灣人的尊嚴。