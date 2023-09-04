李東烈（左）、李歡喜在粉絲演唱會上展現多變樣貌。（紅心字會提供）

南韓偶像團體UP10TION出身的李歡喜、李東烈本月展開出道八年第一次的FAN-CON亞洲巡迴，首站就獻給台灣，前晚第一場演唱會就吸引了大批粉絲到場。3日開放媒體拍攝彩排過程，首度公開兩個人共同創作寫給台灣粉絲的Fansong歌曲〈Call my name〉，而這首歌也是為了這次粉絲演唱會特別打造的歌曲，展現對粉絲滿滿的誠意。

昨表演過程中，兩人不但帶來多首歌曲，互動環節也讓粉絲大飽眼福，遊戲勝利後主辦單位送上珍珠奶茶造型的玩偶抱枕讓李歡喜興奮的對著玩偶又親又抱，還在撒嬌環節大喊：「姐姐，我愛妳！」

而擁有「撒嬌自動販賣機」稱號的李東烈也不遑多讓，在演出時重現經典場面「咬咬愛心」，視覺效果讓粉絲們陷入瘋狂、尖叫不已。此時李歡喜也不甘示弱，帶來自己新發明的「狗狗愛心」，可愛又有創意的舉動讓現場笑聲連連。安可曲時兩人為了更貼近粉絲也走到台下跟粉絲握手擊掌，一連串的寵粉舉動展現了兩人獨有的魅力。

李歡喜與李東烈，現場也得知從韓國帶來要替紅心字會義賣的私人小物也都全數被粉絲搶完，李歡喜隨身攜帶的Pengsoo行動電源更是受到粉絲搶標；許多沒有標到義賣品的粉絲，也私底下捐款力挺偶像，讓李歡喜與李東烈相當感動，兩人也放話，下次來台灣會帶更多更好的東西來捐做義賣，希望紅心字會弱勢家庭兒童們，都可以快樂學習，健康平安。

事後，兩人接受媒體訪問，李歡喜、李東烈皆表示，很不想結束在台的最後演出，台灣粉絲真的太棒了，且兩人趁著風雨比較小的時候，利用空檔去了北海岸，品嚐了臺菜，買了牛嘎餅回韓國當伴手禮。