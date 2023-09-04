世界先進2023年上半年合併營收180.41億元、年減37.34％，為同期第三高，但毛利率30.03％、營益率17.58％，雙創近11年同期低。不過，在業外收益跳增1.63倍挹注下，稅後淨利33.58億元、雖年減達62.59％，仍創同期第三高，每股盈餘2.05元。

受惠晶圓出貨量增加，世界先進7月自結合併營收35.96億元，月增14.35％、年減22.85％，回升至近10月高點、創同期第三高。累計前7月合併營收216.37億元，雖年減達35.32％、仍創同期第三高。

世界先進預期，第三季晶圓出貨量將季增4～6％，稼動率約略持平第二季60％水準，平均售價（ASP）亦持平。惟受生產成本及折舊費用增加影響，毛利率估降至25～27％，以中位數26％計算，將下探10年半低點。

美系外資指出，電源管理晶片（PMIC）貢獻世界先進營收達6～7成，在市場競爭加劇、市場需求續疲挑戰下，預期下半年至明年上半年的稼動率復甦動能疲弱。加上毛利率持續呈壓，未來幾季營收季增率將大幅減弱。

鑒於價格壓力將持續影響獲利展望，美系外資將世界先進明後2年每股盈餘預期調降16～24％，據此將目標價自90元調降至68元，評等自「買進」調降至「中立」，但認為目前股價下跌空間已有限。

投顧法人亦認為，儘管大部分晶圓代工廠不願評論降價議題，然受終端需求不振與市場競爭影響，下半年成熟製程訂單能見度仍低，無明顯旺季效益，在報價下滑壓力大氣氛下，降價趨勢已形成，加上陸系晶圓代工廠積極降價砍單，使8吋廠價格比12吋廠更疲弱。

投顧法人指出，目前AI需求僅占各半導體廠營收未達10％、甚至僅1～3％，逾9成的非AI應用仍是影響營運主要關鍵。因客戶看法保守，庫存調整可能延續至第四季，在稼動率低及陸廠競爭態勢下，成熟製程半導體業者業績提振不易，對世界先進維持「中立」評等。