澎湖海灘早上仍有遊客前往戲水，岸巡人員前往勸離。（許逸民攝）

澎湖氣象站早上發文提醒颱風中心（颱風眼)正在馬公南方。（澎湖氣象站提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖氣象站放圖提醒颱風中心（颱風眼)正在馬公南方。（澎湖氣象站提供／許逸民澎湖傳真）

原預期今（4日）凌晨侵襲澎湖的海葵颱風，因撞上護國神山後被削弱，導致澎湖風雨不如預期，一早還好天氣，讓民眾掉以輕心，甚至有遊客到海邊玩。不過，氣象局澎湖氣象站強調，午後颱風再往西移動後，澎湖就會進入強風區，又適逢大潮，提醒民眾千萬要遠離海邊。

已削弱為輕颱的海葵，今早受地形影響及導引氣流弱，過去3小時一直於高雄及台南沿海附近滯留打轉，但暴風圈仍籠罩彰化以南陸地及澎湖，午後將會向西、朝澎湖南方海面移動。但澎湖一早風小無雨，儘管還在禁制令發佈期間，但一些滯留的旅客還是往海灘去戲水，讓海巡署岸巡人員趕緊前往勸離。

澎湖氣象站指出，早上10時許起，在馬公南方有可見藍天雲量稀少區域，就是傳說中的颱風中心（颱風眼)，這時較北的澎湖氣象站剛好吹偏東風，而較西南的花嶼自動站則吹東北風，較南的東吉島則吹東南風，呈現氣旋式環流。

只是現階段海葵颱風結構較鬆散，較強的雲雨帶位於颱風中心西南側，會不會馬公轉吹南風後（回南）風雨再明顯出現，只能持續觀察下去。

澎湖氣象站主任張欽雄說，海葵輕颱受地形影響有點破碎，澎湖早上剛好在北側弱風區，所以剛好是好天氣的空檔。但預估過午後12時後，「海葵」往西後，澎湖就進入強風區，風會再大起來，最高平均8級、陣風10級。因此早上出去玩，觀浪還可以，但適逢天文大潮，這兩天還是不要靠近海邊。

澎湖縣災害應變中心指出，澎湖昨夜風狂雨少，最大陣風達到10級，望安東吉嶼甚至達到12級。雨量零星，除了東吉累積有15毫米外，其餘都在10毫米以下，僅出現路燈毀損等零星災情。今天早上更是風歇雨小，自昨天下午起截至今天上午8時止共受理7件災情通報，其中廣告招牌、路燈與電桿毀損各1件，其它4件，未有人員傷亡案件。

而受颱風「海葵」影響，澎湖昨天午後開始停班、停課，馬公市區各商家因上次杜蘇芮風災餘悸猶存，大多暫停營業，加上海空交通已連續2天停航，如同海中孤島，不但有3000多名遊客被滯留，民生物資也無法輸運，導致民眾搶購，全聯的貨架上幾乎被掃一空。滯留在澎旅客，也只能四處打游擊碰運氣。