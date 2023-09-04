國民黨主席朱立倫（右二）4日與新北市立委參選人蔡明堂（左二）前往三重先嗇宮參拜，並與地方人士座談。（黃世麒攝）

國民黨主席朱立倫4號早上到先嗇宮參香，為國民黨新北市立委參選人蔡明堂站台，國民黨前祕書長、先嗇宮董事長李乾龍也同場站台。朱立倫提到「超思」獲得5億補助、1顆蛋補助32元表示，「以為是鬼月鬼故事」，點名民進黨總統參選人賴清德出面解釋。

關於1人公司「超思」獲得政府上億元補助，朱立倫表示，政府為了解決蛋荒，補助進口蛋，竟然會有1顆蛋補助32元，一開始還以為是鬼月鬼故事。他更點名賴清德表示，希望他出來解釋為什麼他當過行政院長，卻會接受花了5億多公帑，讓1家資本額只有50萬，甚至老闆只出資1千元的公司獲得最高補助。他說，希望賴清德、農委會出面解釋清楚。

被媒體問到侯友宜競辦執行長金溥聰反對聯合政府時，朱立倫說，現在叫做在野大聯盟，將來若是重返執政就叫執政大聯盟，這種執政聯盟的觀念在許多先進國家是存在的，不限於單一聯合政府，雖然會有對於執政聯盟、聯合競選、選舉聯盟或聯合政府等名詞上爭議，但最重要的是要團結在一起，沒有任何在野人士希望分裂、對立。