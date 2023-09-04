新北市一名瘖啞父親因為2個孩子沒飯吃，上月底到新北市永和一家知名咖哩飯餐廳以字條索取2份待用餐，店家見父親客氣沒要自己的份，特別準備了3份餐點，暖舉在網上瘋傳被讚爆。不過伸出援手的不僅店家，就連台語金曲歌后江蕙也透過關係找到這名父親，伸出援手送上善款。

上月傳出有名瘖啞父求助「中田咖哩」，用手寫紙條表示：「您好，請問可給我二份待用餐嗎？因為我二個小孩沒得吃，非常感謝您。」店家察覺他的困難後，主動多準備一份餐點，並送上水果和一份油飯，該名父親見狀也趕緊以紙筆寫下感激的文字。老闆也暖心表示想說自己有能就幫忙，還跟他說有需要再過來。

店家的暖心善舉曝光後，就連台語金曲歌后江蕙也透過關係找到這名父親，在新聞一出沒幾天，就派人送上善款，讓這名父親當場紅了眼眶，據《壹蘋新聞網》報導，他手寫2張字條感謝二姐，當中訴說自己是口腔癌病患，長期靠灌食維生，而最近剛好妻子腳受傷，因此家中頓失經濟支柱，並感動表示，「我真的不知道怎麼表達我心中的感謝，我以前本來覺得別人看我的眼光是不一樣...因為我的臉，我的身體。直到這件事情，我發現人還是有愛的！」

他也強調一定會好好運用這筆錢，讓家人和孩子吃好一點也能穿暖一點，也盼望有朝一日能教導自己的女兒，有能力後能將二姐這份善心學起來，幫助比他們家更需要幫助的人，將善心善行延續、擴大出去。