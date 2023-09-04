颱風海葵影響為花蓮帶來大豪雨，縣府在新城鄉北埔新建完成的青年住宅，出現電梯、走廊與地下室等處積水。（民眾提供）

海葵颱風為花蓮帶來豪大雨，新城鄉新建完成的青年住宅，卻出現雨水灌進民眾家裡，公共走廊、地下停車場淹水狀況，尤其電梯井不停有水傾瀉而出，如同「水簾洞」畫面，住戶要求縣府督促建商負起保固責任；縣府說，今天將邀集相關單位會勘，深入了解。

颱風海葵帶來大雨，新城鄉北埔新建完成的「花蓮青年住宅」部分電梯、地下室及一樓店面也下大雨、積水，大水直接從電梯井往下灌，讓大樓住戶屋內淹水，水流入地下停車場也積水，住戶憂心住宅品質。

新城鄉民代表傅緯豪表示，交屋以來經常發生漏水問題，昨天雨水從電梯間往樓梯間一路向下流，導致住戶室內積水、家具家電部分損壞，水流入地下停車場也積水，有人懷疑是屋頂排水不良，或是水從通風管線滲入，非常困擾。

縣議員張美慧說，青年住宅交屋後，即發生漏水、通道破損等狀況，該選區議員鄭寶秀多次在議會質詢，要求縣府改善，議會建設小組8月29日才剛去現場勘查，沒想到才幾天後就發生「水災」。

縣府建設處回應表示，針對新城鄉北埔青年住宅遭颱風侵襲造成排水不良問題，縣府已在第一時間接獲案情，並立即通報原施工廠商協助調查與處置。建設處今將邀集相關單位前往會勘，實際深入探討及了解排水、積水等相關問題成因。

有7棟、近800戶的青年住宅，是前縣長傅崐萁任內斥資22億元興建，以賣斷式出售，2021年3月起開始交屋後，但住戶批漏水問題從交屋後一直沒解決，要求縣府與建商負責。