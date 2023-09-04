大陸地方政府債務風險成為官方大陸管控風險領域之一，同時「小村大債」也已成為不容忽視問題。據大陸農業農村部抽樣調查顯示，截至2019年上半年，在全大陸70萬個行政村中，村級債務總額已達到9000億元（人民幣，下同），村級組織平均負債達130萬元，來源包含過去農業稅因素，也有部分形式主義下的無益建設。

據《中國新聞週刊》引述幾位近年到多地村莊調研的專家表示，大陸村級債務分佈範圍極廣，無論從南到北或發展程度，幾乎都有村級債務。其中負債最嚴重的村莊，只有一兩千人，負債卻高達幾千萬。他們指出，「小村大債」已經是大陸實施鄉村振興的「攔路虎」，抑制村級債務增長迫在眉睫。

大陸部某省份的一位村副書記周向前（化名）表示，在村子裡工作接近15年。在該村超過200萬元的債務中，有幾十萬元是舊債，是1990年代至2006年全面取消農業稅期間村集體形成的債務。這被學界稱為「傳統村級債務」或「舊村級債務」。

周向前說，原來農業稅費任務重，不少農戶無法上繳稅費，只能是村集體為農戶墊付稅費，借款完成稅費上繳任務。幾十年來有些農戶錢還了，有些到現在沒有還上，因此債務延續至今。

但在周向前所在的村子，債務更多還是來自2006年全面取消農業稅後形成的新村級債務。華南理工大學公共管理學院教授黃岩表示，取消農業稅後，國家公共財政資源是以項目制為主要形式向農村輸送。同時，往往要求地方提供30至60％不等的配套資金，但很多村子沒有能力籌集，只能採取借債、欠款，因而形成村級債務。

以周向前所在的村子為例，從2006年到2018年陸續實施了通村公路硬化項目，總投資額600萬元左右。總體計算下來，項目約有一半資金是村裡自行配套籌措，因此形成了一定的村級債務。

武漢大學社會學院教授、中國鄉村治理研究中心研究員呂德文呂德文也說，在調研中發現，一些歷史上是「好村」的村莊，後來反而變差，是因為承擔地方示範任務，包括美麗鄉村建設、旅遊開發、人居環境整治等，推進政策硬性要求的建設專案中，有很多不太必要，導致一些債務比較龐大的村子，都是因形式主義工程欠了債。