徐毅加入環球音樂集團擔任大中華區主席暨首席執行官。（環球音樂提供）

全球音樂娛樂領域領導者環球音樂集團（Universal Music Group）在中國的業務分支，環球音樂大中華區（Universal Music Greater China）今日宣佈任命徐毅（Timothy Xu）擔任主席暨首席執行官，全面統領環球音樂在中國內地及港臺地區的業務，該任命自2023年9月4日正式生效。徐毅的到來將接任原董事長張松輝（Sunny Chang），這位元執掌環球音樂多年的高管在今年年初退休。

徐毅擁有超過30年的音樂產業經驗，曾成功打造眾多華語樂壇巨星。在加入環球音樂之前，徐毅自2018年以來一直供職於太合音樂集團，擔任總裁暨首席執行官。2012- 2016年間，徐毅擔任索尼音樂娛樂大中華區主席暨首席執行官。此前，他長期在國際領先的音樂公司擔任職務，包括EMI百代唱片、EMI百代版權管理中國及華納音樂中國。他在音樂行業的生涯起步於1992年加入中國圖書進出口公司。

此外，作為音樂產業最富盛名的管理者之一，徐毅代表行業擔任了眾多重要的社會職務，包括：中國音像與數字出版協會唱片工作委員會（唱工委）副主任委員，唱工委音樂獎（CMA）聯合創辦人暨評審委員會主席，中國音協新興音樂群體工作委員會副主任，及中國音像與數位出版協會數位音樂工作委員會顧問。

環球音樂集團主席暨首席執行官盧西恩-格蘭奇爵士（Sir Lucian Grainge）在宣佈這一消息時表示：「我非常高興歡迎徐毅來領導環球音樂在大中華區的業務。他是一名真正的音樂產業管理者，他在華語音樂市場具備深厚的經驗，無論是從創意還是商業都取得了成功。我相信徐毅將扮演關鍵的角色，為我們推動中國這一充滿活力的音樂市場的持續增長。」環球音樂集團市場發展執行副總裁亞當·格蘭奈特（Adam Granite）也表示：「我相信他對行業獨到而全面的經驗將為環球音樂在大中華區全面擴展業務帶來新的機會，並進一步提速我們的業務重心，即將中國的音樂、文化和藝術家介紹給世界各地新的市場和受眾。」

徐毅表示：「很高興加入環球音樂集團擔任大中華區主席暨首席執行官，我們期待進一步將公司打造成華語音樂產業生態中富有活力和創新的推動者。感謝盧西恩爵士和亞當邀請我加入這家世界領先的音樂公司，讓我可以在環球音樂未來業務發展中實現更多的願景，幫助藝術家在華語音樂市場乃至更廣闊的世界舞臺獲得成功。」

自2021年以來，環球音樂在環球音樂中國這一旗艦品牌下，陸續推出多個一線廠牌，包括Republic唱片中國、EMI唱片、寶麗金唱片、Capitol唱片中國，旨在將華語音樂內容提升至全新的戰略重心，聚焦於本地音樂人的發掘和打造，尋找下一代華語流行音樂的巨星，推動C-Pop在國際舞臺的影響力，將新生代中國音樂人推向世界。