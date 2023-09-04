新竹市政府4日人事大地震，人事調整最高層級到副市長蔡麗清，另還有兩處1局主管，加上9月1日上任的教育處長，這個月就有三長之一加上4局處長異動，對此，在野議員認為，高虹安一審若判有罪就將被停職由副市長代理，自然副市長的大位就成為民眾黨的政治籌碼，未來只會有更多政治操作。

民進黨新竹市議會黨團總召陳建名表示，今天颱風甫過，市長的角色理應帶領市府作全市環境與設備的整理與勘查，不過高虹安依然執意下午搭機出國，並在出國前公布如此重大的人事調度。

如今市長出遊5天且拒絕媒體採訪，而副市長出缺，市政又將面臨停擺，民進黨市議會黨團強力譴責高虹安這種棄市民於不顧的行為。

陳建名表示，蔡麗清離職後，高虹安並未宣布副市長人選，同時文化局、民政處以及城銷局處長大搬風，這些都是決策城市發展重中之重的相關單位與人員。

以原先擔任城銷處正副處長的林正光與陳威任為例，兩人皆為長期在市府服務的正式公務人員，專業且負責認真，如今無預警狀況下遭到撤換，更坐實了高虹安用人流於個人喜好以及親疏遠見的陋習。

陳建名指出，地方早有傳聞副市長蔡麗清與高虹安不合，蔡麗清檢調體系出身，對於公務體系法規相當熟稔，如今找不到市府的弊端，倒是自己的長官高虹安涉貪遭訴，實在是相當諷刺。

他強調，眼看高虹安一審若判有罪就將被停職由副市長代理，自然副市長的大位就成為民眾黨的政治籌碼，未來只會有更多政治操作，這絕非新竹市民之福。

民進黨楊玲宜指出，高虹安上任僅8個月，先是行政處長爆發婚外情自行請辭下台，接著教育處長被請離開，這次第3波人事異動，一口氣換了文化局長、城銷處正副處長、民政處長，甚至副市長也在這波人事異動名單內，再次驗證高虹安領導無方，重要幕僚紛紛求去。她要提醒高虹安，穩定市政、延續市政之推動才是執政首要，更是新竹市民最為關心的。

時代力量林彥甫表示，高虹安上任不到9個月即更換副市長及多位局處首長，且其中副市長人選未定、文化局僅由副局長代理，顯然不利市政的推行，高市長應盡快補齊懸缺、穩定團隊。

他認為，此時更換副市長確實容易引人懷疑，是否跟高虹安的官司有關，畢竟如一審判刑有罪，則將由副市長代理，因此副市長人選格外重要，高虹安應以市民利益和市政推行為首要考量。