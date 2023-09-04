台灣汽車市場今年前8月總銷量(不含重車)31.26萬輛，年增13.4%，新車市場交車量持續熱絡且銷量穩定成長。裕隆(2201)集團表示，台灣受到通膨及主要國家升息所帶來的影響尚未完全減緩，終端需求仍疲軟，綜合考量下，2023年台灣車市銷售量展望維持42.5萬輛，年增2.4%。而大陸市場，前7月大陸汽車市場銷量總量為1562.6萬輛，年增7.9%；其中乘用車銷售量1336.8萬輛，年增6.7%；成長表現佳主要是由於去年同期受到疫情影響供應鏈表現及市場需求，比較基期相對較低。2023年展望方面，雖目前大陸整體經濟復甦力道趨緩，但因國六b標準於今年7月上路，且大陸政府持續推廣提振汽車消費的政策，2023年大陸整體汽車市場預估銷售量維持2760萬輛，年增2.7%。

中華受到MG品牌從5月起拉升產能並大量交車，挹注公司營收表現，但商用車則受到Toyota Town Ace競爭的影響而銷售衰退。中華今年第二季合併營收94.05億元，季增3.6%、年增31.2%，毛利率15.9%，營益率6.3%，業外仍有認列新安東京防疫險損失的回沖，以及華擎機械的減資彌補虧損的稅盾效益，單季稅後淨利15.96億元，EPS為2.83元，創下公司創立以來單季歷史新高。

中華去年在臺灣市場內銷四輪共4.4萬輛，中華因公司強化新能源車型產品線、主力車型改款，且2022年新導入MG品牌將持續推出全新車型，中華2023年內銷展望樂觀，預估為5.3萬輛，年增20.45%，其中CMC品牌目標銷量2.8~2.9萬輛，Mitsubishi品牌目標銷量1.3萬輛，而MG銷量預估由原先的1.05萬輛提升至1.2萬輛，日前MG已推出ZS新車型，未來MG HS的銷售目標是每月1000輛，ZS的銷售目標為每月500輛。電動機車將推出全新車款，預估銷售1萬輛，年增54.20%；並預估四輪外銷穩健增長至1050輛。

法人預估，中華今年營收力拚成長近3成；因MG品牌毛利率、費用皆相對較低，年度毛利率預估下降至16.03%。因2022年已保守提列防疫險相關費用，且今年第一季認列相關回沖利益；若無業外轉投資鉅額虧損影響，整體獲利可望轉虧為盈並顯著回升，年度EPS預估達一個股本。另一本土法人也預估，中華2023全年合併營收力拚成長兩成以上，全年稅後EPS為9.91元。