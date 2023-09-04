隨著年紀增長，身體會散發一種特殊味道，俗稱老人味，成為不少熟齡族的困擾，究竟為何發生此現象？對此，泌尿科醫師顧芳瑜指出，老人味主要有3個成因，包括皮膚腺體活動改變、排尿困擾及洗澡頻率降低。另外，他提到，異味除了常從腋窩或足底散發出來外，有時候也會合併尿騷味，並分享7招解決方法，例如飲食方面，應避免食用過多辛辣、刺激性或肉類食物。

顧芳瑜於個人網站撰文指出，由於皮膚老化後皮脂腺分泌物中的Omega-7含量增加，但同時皮膚衰老後的抗氧化能力下降，導致這些脂肪酸易被氧化，並分解成2-壬烯醛這揮發性物質，而其又好發在40歲後族群。他表示，雖然體味產生不完全歸因於2-壬烯醛，但許多人確實在中年後，開始注意到自身體味不同於年輕時期，其屬正常生理現象，只是對個人自信與社交產生影響。

顧芳瑜提到，老人味通常被形容為混合了油脂、微量啤酒發酵味道。除了常見的異味發生在腋窩或足底外，若有排尿漏尿的情況，有時候也會合併尿騷味，造成社交上或行為上的困擾與不便。他並進一步分析老人味的3個成因：

1、皮膚腺體活動改變：老人味的成因多元，基本因隨著年齡增長，皮膚腺體的活動改變，導致更多的汗液和皮脂分泌，為細菌提供更多分解的物質，從而加重身體異味。

2、排尿困擾：許多中年人會面臨攝護腺肥大或更年期等問題，可能導致漏尿、尿不乾淨或尿失禁，這些排尿困擾除了直接影響人們對尿液的控制外，還可能引起泌尿道感染或尿滯留，造成身體散發特殊氣味。

3、洗澡頻率降低：也可能是因為隨著年紀變大，洗澡變得沒那麼方便，也擔心因浴室地板濕滑而跌倒，因此有些人會選擇2～3天洗一次澡，可能使體味味道變濃。

至於該如何改善老人味？顧芳瑜分享可從7方法著手，包括治療排尿困擾、年輕時處理包皮問題、改善衛生習慣、選擇透氣性良好衣物、注意飲食、增加水分攝取、使用適當衛生產品等。其中，在飲食方面，他說明，飲食習慣對身體氣味有著重要影響，應適當攝取營養均衡的食物，避免食用過多的辛辣、刺激性或肉類食物。