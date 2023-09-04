海葵颱風襲台，今天全台有14縣市放颱風假，台北一名男主管今早收到公司新人傳訊，指高雄今天放颱風假，且他戶籍設在高雄，所以要放一天颱風假，還要求不得扣全勤獎金，讓男主管超級傻眼，貼文引發網友討論。

原PO今（4）日於PTT八卦板指出，今早到公司收到新人請假訊息，對方表示因戶籍設在高雄，今日高雄放一天颱風假，所以要跟著放假，還以颱風假不支薪為由，要求不得扣全勤獎金，讓他傻眼說，「但公司在台北啊！現在人怎麼這麼誇張啊？」

貼文讓網友也震驚，不少人提到除非是台北、高雄來回通勤，否則沒有理由放颱風假，「颱風假何時在看戶籍地了」、「他如果能證明自己每天台北高雄通勤，就給放啊」、「請他提出在高雄居住通勤的證明」、「請他證明現在人在高雄」。

勞動部表示，颱風來襲時，工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，勞工可基於安全考量選擇不出勤，未出勤者雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補工作、扣發全勤獎金、解僱或其他不利處份。