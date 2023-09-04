台北市長蔣萬安31日結束雙城論壇返台，他表示，會中曾和上海市長龔正提議「台灣農民安心種、上海市民放心吃」，並獲正面回應，目前認為鳳梨是可以思考的方向，但仍要進一步研究，同時邀請上海動物園組團，參與明年台北市立動物園建園110週年。

蔣萬安今日上午接受國民黨台北市議員鍾沛君主持網路節目《今天誰來沛》專訪，他分享，已和龔正提出「台灣農民安心種、上海市民放心吃」，並獲龔正正面回應，北市雖然不是農業大縣，但台北農產運銷公司拍賣量占全台3成，是全台灣最大的交易市場。

他指出，後續會請北農擬定相關具體計畫，並持續和上海溝通，北農也提出鳳梨為可以思考的水果，但仍要盤點上海的需求，同時也可以照顧到台灣農民，因此還要進一步研究、溝通。

蔣萬安說，台北市立動物園共有13隻的小貓熊，2隻來自日本多摩動物園，其餘11隻則來自同一個家族，因此需要更多小貓熊以達到基因多樣性，上海動物園的小貓熊正式目標之一，希望透過雙城論壇，讓兩方的動物園在這方面合作，並讓保育員、獸醫相關技術進一步交流。

他補充，而明年是台北市立動物園建園110週年，也向龔正表達，邀請上海動物園組團共襄盛舉。

另，許多媒體猜測蔣萬安會利用雙城論壇期間與國台辦主任宋濤見面，但雙城論壇不僅定位在市政交流，3天行程也沒有「巧遇」宋濤，也因此被部分媒體解讀為「降規格」。

蔣萬安說，從出發前一開始就強調並沒有規劃與宋濤見面，雙城論壇純粹就是市政交流，每個行程都是公開透明，對於各界評論予以尊重，但評論仍要基於事實且在同一個標準，不要與誰見面是賣台、不見則是降低規格。