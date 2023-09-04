基本工資審議委員會即將在本周五召開，據了解，明年度基本工資漲幅約落在3-3.5％區間。工商界認為，基本工資調漲將提高雇主在勞健保費用上的負擔，建議政府在不增加勞工負擔前提下，應增加政府的負擔比率。勞團表示，調漲基本工資並未讓資方過去擔憂的現象發生，不應在調漲基本工資上提出這樣的附帶條件和訴求。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，工商界這樣的要求從健保開辦以來，或過去近20年其實工商團體都沒有放棄過，就連1997-2007這11年基本工資未調漲期間也是這樣要求，其實工商團體不必這麼緊張。

孫友聯解釋，過去工商團體指出，調漲基本工資貌似只會對移工有利，本籍勞工比較和基本工資關係不大，那麼調漲基本工資又怎麼會造成勞健保的額外負擔？除非勞工只領基本工資，或是台灣的雇主長期違法以多報少，也就是員工薪資高於基本工資，卻雇主以最低投保級距投保，若這樣的訴求是建立在這些長期的陋規之上，那就不合理了。

孫友聯說，工商團體從過去的「抵死不從」到後來「不要漲那麼多」，這樣態度的良性改變是好的，尤其過去幾年薪資連漲，工商團體擔憂的衝擊經濟等都沒有發生，顯然過去薪資連漲證明對台灣整體經濟是有正面效果，工商團體態度的轉變也是基於這些結果之上，因此不必在調漲基本工資再提出這樣的附帶條件和訴求。

至於調高基本工資是否導致邊緣族群失業或被解僱？政大社會工作研究所副教授蔡培元指出，近10年幾乎每年都有調漲基本工資，勞動參與率從2012的58.35％提高到去年的59.18％；從失業率來看，近10年失業率逐年下降，2012年4.24％到去年底已經降到3.67％，微調基本工資對弱勢勞工影響應不大。