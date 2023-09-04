泰國新任國防部部長蘇信（Suthin Klangsaeng）周二（3日）與軍隊最高指揮官及三軍總司令會晤，就泰國政府政策及軍隊改革等方面交換了意見。
據泰國媒體報導，蘇信表示，泰國軍方與政府在軍隊改革問題上一直保持一致的立場。他指出，軍隊改革是不可避免的，未來的徵兵制度將逐漸過渡為自願制。具體而言，在即將於2024年4月進行的徵兵中，強制徵兵率將有所下降，並逐步取消，實現自願入伍模式。
至於民眾普遍認為軍隊中的將軍軍銜人數過多的問題，對軍銜人員進行合理的削減計劃將在2027年，或在新政府任期內實施。目前，相關部門正在收集和統計有關軍隊的信息，未來將有計劃地降低這一部分軍官的比例。
事實上，泰國前總理帕拉育在任國防部長期間，曾就未來軍隊改革問題發表過聲明，泰媒分析，或許帕拉育的改革政策就包括蘇信提到的「適當裁掉部分將軍軍銜軍官」。
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