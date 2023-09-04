侯友宜到義民廟參拜離去時不受訪，沿途有民眾高喊「侯友宜總統！凍蒜！」他也揮手致意。（羅浚濱攝）

新竹縣新埔鎮義民廟4日祭典，民眾黨主席柯文哲不受訪離去，接著國民黨總統參選人侯友宜到場，在縣長楊文科等藍營入士陪同向義民廟上香祈福，楊文科並致贈義民廟建廟235週年紀念平安符，侯離去時也不受訪，但沿途有民眾高喊「侯友宜總統！凍蒜！」

「新埔義民廟可以說是我們客家鄉親非常非常重要的信仰力量！」侯友宜參拜後致詞說，他8月4日才剛來過褒忠亭義民廟，今天義民祭是為了要紀念所有義民祖先保鄉衛土、為國家鄉土犧牲奉獻的精神。

侯友宜說，他在新北市當市長，每次新北義民祭的文化活動，他一定先到義民廟來請義民爺到新北市去，每年都由他擔任新北市的主祭官，因為懷念祖先，從褒忠義民廟出發。

侯友宜說，全台客家鄉親有460多萬，新北市客家鄉親就有60幾萬，是全國排第2，人口非常多，要延續所有客家鄉親的文化歷史傳統，也要發揚深耕各地方義民節文化活動。

侯友宜強調，義民節的文化活動雖然是祭祀大典，但卻是一棒接一棒的傳承，尤其現階段國家面臨外部挑戰很大，更應該遵循義民爺的精神，團結台灣，不分你我保家衛國，讓台灣團結，用義民爺守護土地的精神延續下去。

侯友宜並說，今天來祭拜義民爺，最重要的是要記得義民爺不單給我們客家硬頸精神保鄉衛國，當年結合各族群共同守護土地，義民爺精神結合所有台灣人力量，讓台灣更好，讓下一代子孫所有族群融合，能夠永續繁榮安定。