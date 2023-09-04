海葵颱風過境為全台帶來風雨！供應中部地區的鯉魚潭水庫在8月達滿水位後，至本月初稍有降低，此次海葵颱風雖未在集水區帶來大量雨水挹注，仍讓鯉魚潭水庫重返滿水位300公尺、蓄水率100％，持續自由溢流，管理中心人員將持續關注水情。

鯉魚潭水庫自8月10日迎來今年首度滿水溢流，水位達300.07公尺、蓄水率100％，滿水位維持到本月1日略有降低，水位為299.99公尺、蓄水率99.93％。海葵颱風於3日下午自東部登陸，為全台帶來降雨，雖集水區降雨不多，今日僅累積2.52mm，仍助水庫順利重返滿水位達300.06公尺，蓄水率100％、有效蓄水量11582.14萬噸。

鯉魚潭管理中心主任鍾清源指出，鯉魚潭水庫在上月達滿水後，降雨稍有減少，因此水位下降，不過還是達到自由溢流狀態，海葵颱風到目前為止為集水區帶來的雨水不多，但今日下午和明日都會持續觀察水情。

鯉魚潭水庫主要供應苗栗、台中等區用水，今年初降雨不多，中部水情一度吃緊。鯉魚潭水庫蓄水量自年初一路下降，通常每年4、5月即能達到滿水位，今年卻在4月20日降至最低水位270公尺，蓄水量剩3445萬噸，蓄水率為32.37％，令人擔心水情供應情形，所幸之後幾波春雨加上颱風挹注，水情穩定回升。

鯉魚潭水庫持續集水，蓄水回升逾7成，直到8月10日在杜蘇芮及卡努等2個颱風的加持下，鯉魚潭水庫終於迎來今年首度滿水溢流，與去年10月最後1次自由溢流相隔了295天。