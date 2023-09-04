昨天至今天都有局部地區傳停電災情，嘉義地區累積最多曾停電戶數達3908戶，至中午12點只剩234戶尚未復電。（台電嘉義區處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

山區因樹木倒塌壓斷電線導致停電事故。（台電嘉義區處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

海葵颱風暴風圈襲捲台灣東南部，今嘉義地區幾乎是無風無雨，近中午還出了大太陽，不少人狂問「海葵在哪？」、「存在感低」，雖未感受到颱風威力，昨天至今天都有局部地區傳停電災情，嘉義地區累積最多曾停電戶數達3908戶，至中午12點只剩嘉義縣梅山鄉太和村、阿里山里佳部落234戶尚未復電。

台電嘉義區營業處表示，經投入大量人力全力搶修下，3900多戶已陸續復電，除山區因樹木倒塌壓斷電線等零星事故，導致太和村、里佳部落234戶尚未復電，預期這些地區下午可全數復電，至於海葵颱風造成停電主要區域都集中在梅山鄉、阿里山鄉、番路鄉等地區。

台電嘉義區處表示，已將所有主幹線復電率至100％，用戶如自家跟少數幾戶仍然停電，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，台電會盡速恢復供電，如公告已復電地區，卻仍有個別用戶未來電，可洽台電1911客服專線。

台電嘉義區處提醒，雖海葵已減弱為輕度颱風，但近期嘉義地區仍可能有局部大雨發生，如看到電線掉落或外露，應立即即通知台電，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。