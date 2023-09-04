因應海葵颱風來襲，外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處今天(4日)停止上班不對外開放。但因民眾反應，外交部今天表示，為服務有緊急領照需求的民眾，經審酌各地實際情況後，其中的中部、南部以及雲嘉南辦事處將於今天（4日)下午1時至3時開放領照服務。

外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處因配合各地方政府今天停止上班不對外開放，不過，外交部稍早發布領務訊息指出，為服務有緊急領照需求的民眾，經審酌各地實際情況後，外交部中部、南部以及雲嘉南辦事處將於今下午1時至3時開放領照服務，至於東部辦事處因雨勢仍大並未開放。

外交部領事事務局也提醒民眾，應審慎評估今日領照的必要性，出門時注意當地風雨，並小心交通狀況。若有急難救助需求臨時辦理護照的國人，可洽外交部領事事務局或臺灣桃園國際機場辦事處協助。

另已完成網路預約在9月4日遞件的民眾，可擇期於未來兩周(9月5日起至9月19日)內的周一至周五上班日，依照原預約之同一時段前往各辦事處辦理。