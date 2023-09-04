全家聯手YouTuber千千再出招， 6日起陸續開賣5道鮮食，包括傳統飯糰、麻辣滷肉飯等。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家X千千「椒麻肉鬆飯糰」將經典肉鬆飯糰PLUS升級椒麻風味；「麻辣滷肉飯」加入蒜香辣籽風味辣醬，號稱香辣又涮嘴。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家minimore再度聯名WA!COOKIES推出多款甜點新品及鹽之花奶霜烏龍酷繽沙。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家Fami!ce霜淇淋攜手WA!COOKIES推「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁融合北埔烏龍茶帶出清新香甜感。（全家提供／朱世凱台北傳真）

便利商店聯名網紅推新品，刺激雙人氣方上漲是近來常見的行銷策略之一，過去業者也分析，在社群發達時代，好吃又好打的聯名品往往能較相同類別商品買氣增長至少1成。全家再攻網紅商機，攜手千千和古娃娃推全餐期鮮食，訴求任何時段都能挑到喜愛的鹹甜食，談及合作過程也直呼「網紅對商品品質相當講究，很重視小細節！」現嘗鮮也有促銷，包括第2件6折、搭配指定副餐購買享現金折扣。

據歐睿國際調查，辣椒醬銷售成長幅度高達25％，可見嗜辣族群越來越多。全家攜手千千的個人品牌「水水灶咖」，以其熱銷醬料「蒜香辣籽」為風味開發核心，結合經典台灣味美食，6日起陸續推多款料理，包含「椒麻肉鬆飯糰」、「招牌傳統飯糰」、「麻辣滷肉飯」、「皮蛋辣拌麵」與「蒜辣香醬麵」。早餐型飯糰商品主打「椒麻肉鬆飯糰」，將經典肉鬆飯糰PLUS升級椒麻風味，台式肉鬆搭配香麻青花椒，以爽脆的香辣海苔包覆，翻玩新滋味；「招牌傳統飯糰」復刻古早味中式糯米飯糰，搭配肉鬆、蔥蛋、辣菜脯等豐富餡料，再撒上花生糖粉，份量十足。

主食主打「麻辣滷肉飯」嚴選國產豬肉，以肥瘦比3：7黃金比例熬煮，再加入蒜香辣籽風味辣醬，香辣又涮嘴；「皮蛋辣拌麵」將皮蛋及絞肉熬煮製醬，再添入皮蛋碎增添口感，為市場少見的皮蛋料理；「蒜辣雙醬麵」則為濃郁香醋芝麻醬搭配蒜辣醬的雙醬組合。現指定新品搭配指定副餐，享單件折5元、兩件折10元促銷。

喜愛甜食的消費者也可考慮全家與古娃娃的點心品牌WA!COOKIES所合作的新品，5日起於線上、線下陸續推出10款消費者最喜愛的茶風味新品，以「茶日珈琲所」為主題，首推Fami!ce全家霜淇淋全新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，以烏龍茶為基底，入口後茶葉香氣醇厚回甘，融合香甜荔枝風味，在大人系成熟質感中帶點清新甜美，5日至10月4日再推Fami!ce霜淇淋造型購物袋加價購活動；冰品另有「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，以烏龍茶搭配起司奶蓋製成冰沙，添加Q彈茶凍打造多層次的風味。

全家與WA!COOKIES合作已邁入第三年，茶口味烘焙甜點一直頗受好評，此次全家minimore新推出「烏龍茶可可千層蛋糕」、「阿薩姆可可脆粒泡芙」、「紅茶舒芙蕾焦糖布丁」、「芝麻三重奏蛋糕捲」等4款甜點，以茶入料訴求濃郁醇厚；另有「肉桂巧克力鬆餅」、「伯爵茶焦糖鬆餅」與「可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕」常溫烘焙品項，適合早餐享用，滿足消費者全餐期需求，6日至19日享有任選第2件6折優惠。線上則於FamiPort預購獨家販售WA!COOKIES與亞尼克合作商品「泰奶巧克酥生乳捲」，泰奶香甜搭配巧克力相當可口。