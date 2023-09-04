大陸國家統計局發佈資料顯示，截至2021年底，大陸國內靈活就業人員已達2億人，同時除接受度越來越高之外，也逐漸向中高階職缺延伸趨勢。另據「2022中國零工經濟行業研究報告」認為，大陸一線城市的靈活用工占比已達到25.6％，需求將不斷釋放，預計到2036年或能達到約4億人。

國際人才解決方案公司Hudson翰德發佈的《2023人才趨勢報告》更指出，靈活用工招聘正從基礎職位拓展至更高階職位，企業以此招聘中高端人才更為普遍，適用產業也從餐飲、酒店、交通倉儲等傳統服務業，擴展到金融、IT、地產、大製造、資訊科技等全企業場景。

該報告指出，在2022年有57％的人無法接受靈活用工，但今年比例降低至12％。在中高端人才中，去年也僅43％受訪求職者接受靈活用工，今年比例卻飆升至88％。

中國中小企業協會零工經濟專委會主任、身邊雲創始人馬洪亮說，透過公開信息顯示，預計到2035年大陸「零工經濟」GDP占比將達到6.82％，2036年零工經濟從業者上看4億人，進而形成億萬級的藍海市場。

但實際收入到底如何，根據第一財經近期啟動零工經濟調查，實地調研、訪談和近千份問卷調查後，目前零工經濟確實成為就業市場的重要組成之一，但從業者的收入落差也大，有一天100多元者，也有月收入10萬元者。

進一步透過問卷調查顯示，家電維修、裝修、電工、餐飲服務、自由作者、代駕、自由攝影師和獨立諮詢顧問等領域，是占比較高的零工行業，占比分別為62.59％、60.24％、59.2％、23.12％、21.8％、18.26％、16.94％和15.61％。

中國人民大學靈活用工課題組與人瑞人才科技集團聯合推出的《中國靈活用工發展報告（2022）》指出，靈活用工有廣義和俠義之分。廣義上的靈活用工形式為雇傭組織以非標準雇傭的方式進行，可分為勞務派遣、業務外包、人力資源外包、互聯網平台用工、傳統零工與實習6種類型。