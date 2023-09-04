經台電金門區營業處及台北南區跨區支援工程人員不畏風雨、漏夜搶修下均已復電。(圖／台電金門區營業處提供)

海葵颱風目前中心位置約在金門西南方約150公里附近之海面上，受其外圍環流影響，金門地區已開始出現零星風雨，今(4)日凌晨也有些許樹木遭吹斷壓損電線，造成688住戶停電；經台電金門區營業處及台北南區跨區支援工程人員不畏風、雨漏夜搶修下均已復電。台電表示，將持續動員人力，加強線路巡視維護，如遇停電事故將戮力搶修，儘速恢復供電。

台電指出，海葵颱風來襲為增進搶修效率，金門區處已與縣府加強聯繫，並指派專員與各鄉鎮村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向縣政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通道路，以加快復電速度，務必在第一時間儘速為民眾恢復供電。

台電金門區營業處也表示，除大金門外也顧及到小金門地區，金門大橋於9月4日0時起全線封閉，該處也已超前部署，3日下午提前派工班進駐小金門巡視維護線路待命搶修。同時也瞭解民生用水對民眾的重要性，故如有供應金門地區用水的淨水廠、加壓站發生停電事故，將在第一時間搶修，照顧民眾用電、用水需求。

台電說明，海葵颱風愈來愈接近金門地區，如有路樹倒塌壓損電線、電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，或部分山區需俟倒樹移除後始能搶修。由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先自來水及電話通信等公用設施優先搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請用戶多點耐心，給予包容與鼓勵。