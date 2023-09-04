高雄曲姓男子疑似開車擦撞劉姓駕駛人的汽車，不顧車主追趕還加速逃逸，4天後當街撞死一名女騎士。曲男到案後堅稱當時不是他開車也不知道發生車禍，一審採信曲男說詞，認為無監視器和行車紀錄器畫面可證明他肇逃，判無罪。檢方不服上訴，高雄高分院認為撞擊傷痕不大，劉男受傷輕微，依「無證據不得認定犯罪」的原則再判曲男無罪，可上訴。

2020年4月某日，曲男開車行經高雄市左營區民族一路與大中二路口時，超車不慎擦撞劉男左後側車身，害其頸部鈍挫傷、肌肉拉傷，曲男當時不但沒有停車查看，反而後加速逃逸。

劉姓男氣得不顧危險，加足油門一路狂按喇叭、追趕曲男示意他停車，同時報警處理，警察當時還勸劉姓駕駛人「不要再追了！停在路邊等我們處理！」，最後仍被曲男逃掉。

沒想到，事發後4天的清晨，曲男開車行經中山、凱旋路口時，疑似開到一半睡著，高速撞上正在停等紅燈的蕭姓女騎士。蕭女當場倒地不起，緊急送醫後發現顱內出血、肝臟撕裂，右小腿還因傷重截肢，搶救3周後仍宣告不治。

警方事後透過監視器追人、循線找到曲男，曲男堅決否認自己肇逃，辯稱當時開他車的是一名女網友，他坐在副駕駛座，兩人從瑞豐夜市出發、正要去逛仁武的夜市，路上他完全不知道發生車禍。事後他聯繫女網友，女網友裝傻，最後還封鎖他。警方不採信曲男說詞，仍將他移送法辦。

檢方訊問時，發現曲男根本提不出女網友的真實姓名、年籍、地址及聯絡電話，懷疑他根本在說謊，仍依肇事逃逸罪將他起訴。

劉男痛批，曲男不但肇逃，事後透過一名朋友來聯繫表示要和解，最後也沒下文，毫無誠意。曲男強調，他的汽車都借來借去，在交友軟體上認識的女網友向他借車，當時他根本沒注意到有發生車禍，也沒發現有人追趕他們。

一審法官認為，事發現場沒有監視器，劉姓駕駛人自己也沒裝行車紀錄器，為了追趕曲男也離開、破壞了事發現場，完全沒有證據還原當時車禍的經過，也無法證明曲男肇逃，最後判曲男無罪。

檢方不服上訴，強調劉男不須要誣陷一個素不相識的人，其受害當下狂鳴喇叭示意曲男停車，報警之餘還追車逮人。反觀曲男把一切責任都推給一個虛構的人物，還能獲判無罪。

曲男當庭只承認當時確實開車經過車禍地點，但仍堅稱「時間久了，已經忘記當時情況，完全不知道有擦撞的情況」。

高雄高分院法官認為，劉男受的傷相當輕微，依照兩車擦撞的傷痕來判斷，當時撞擊力道應該不大，曲男確實有可能真的沒注意到發生擦撞，依「無證據不得認定犯罪」的原則，不能因此認定曲男肇逃，最後駁回檢方上訴，仍判曲男無罪，全案仍可上訴。

至於開車撞死女騎士一案，曲男事發當時留在現場，事後也坦承犯行，被依過失致死罪遭判7月確定。