大型機具進駐搶通遭土石流侵入的聯外道路。南投縣議員游顥提供

南投縣信義鄉東埔溫泉聯外道路遭土石流淹沒導致交通中斷。南投縣議員游顥提供

海葵颱風進逼，南投縣信義鄉、仁愛鄉風強雨驟，造成信義鄉東埔溫泉連外道路、仁愛鄉平靜橋路段交通中斷，縣長許淑華上午前往勘災表示，希望東埔聯外道路今天可以先搶通恢復通車，平靜橋路段因地基全毀仍持續搶通中。

許淑華說，上次卡努颱風造成仁愛鄉投85線平靜橋附近路段地基塌陷導致道路中斷，原本好不容易已經搶通，這次海葵颱風來襲導致路基塌陷，再次中斷，這次因地基全毀，要再開闢便道，短期搶通比較不容易，但工務處仍全力盡速搶通中。

至於上次卡努颱風後，因土石流導致信義鄉東埔溫泉區聯外道路投95線交通中斷，這次也是在搶通後再因土石流導致道路中斷，目前搶通工作持續進行，希望今天可以先搶通單線道路，先恢復到單線雙向通車，避免交通受阻。

此外，這次海葵颱風風勢強大，也造成許多主要道路路樹倒塌、電線桿倒塌、 雜物四散，目前環保局已經清除完畢，部分仁愛鄉、水里鄉與魚池鄉因電線桿倒塌導致斷電，今天也請台電協助盡速恢復供電。

值得一提的是，今天白天南投縣各地天氣穩定，許淑華特別提醒民眾，已經配合安置到收容所的鄉民應尊重公所安排，雨勢如不大可以回到田園耕作，但午後如雨勢變大，就要盡快回到避難所，一定要注意安全

南投縣今天全線放颱風假，縣長許淑華早上到消防局災害應變中心了解狀況後，就在縣議員游顥與信義鄉長全志堅陪同下前往信義鄉勘災。她表示，昨天南投縣各大風景區外地外地遊客大多已經勸離，只剩下杉林溪風景區遊客比較多，但評估當地風雨狀況應該算安全，已經請業者與消防局持續監測掌控遊客安全。