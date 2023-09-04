超思自巴西進口的雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌，近日掀起話題。國民黨台北市議員柳采葳狠酸，超思在資本額只有50萬的情形下，還是可以拿1.7億政府補助，做6億的生意採購外國雞蛋，綠友友在創業成功率不到1成的時代，總是可以逆勢成長，用小資本駁倒市場巨鱷，台灣儼然成為新創天堂。

柳采葳指出，加盟一間飲料店需要200萬元，開一間超商需要250萬至500萬，賣早午餐開店需要150萬元左右，開火鍋店起始資金則最多要800萬，年輕人想要開店當老闆，除非家庭支持，否則需要貸款或工作累積資本，這樣的投資還不是穩賺不賠。

她說，她認識很多正在創業中的朋友，他們都是校長兼撞鐘，苦熬多年生意才慢慢穩定，即便生意穩定後，他們還是像流浪貓一樣，因為怕餓每天還是會儘量吃、把自己塞飽，就是怕哪一天生意不如預期，為了生活，都得居安思危。

柳采葳大酸，綠友友們卻不一樣，他們在創業成功率不到1成的時代，總是可以逆勢成長，用小資本駁倒市場巨鱷。超思在資本額只有50萬的情形下，還是可以拿1.7億政府補助，做6億的生意採購外國雞蛋，「拜託民進黨教我，為什麼你們的朋友每個都是投資天才，資本50萬的民宅賣6億外國雞蛋、資本200萬的小吃標16.5億標案。」

她狠酸，綠友友當然查無不法，民進黨執政標案總是新創小公司得標，台灣儼然成為新創天堂，「想要創業成功？沒問題，只要你是綠友友都沒問題。」