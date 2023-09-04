38歲女星151林彥君去年與小10歲的越野車國手江勝山（阿丹）結婚，上月底分享透過試管懷孕3個多月的喜訊。夫妻倆昨（3日）力挺好友張文綺炸物店開幕活動，受訪時透露已知道小孩性別，計畫這個月在山上舉辦性別派對，她笑說知道性別的當下，無意間脫口發出「蛤」的聲音，但也強調不管小孩是男是女都好。

林彥君宣布懷孕時，有分享進行試管懷孕的影片，她透露總共費用約25萬元，政府補助的10萬元也已經匯到帳戶，「確定有做療程就可以按照年紀申請補助，以我現在的年紀可以申請6次補助費用，第1次10萬塊、第2次6萬塊這樣依序」。

她笑說，懷孕期間沒有孕吐等不適，「只是有時候微微的吃太多會有點脹氣，我老公就很納悶我為什麼要吃這麼多」。雖然腸胃方面沒有問題，但已經出現頻尿甚至是閃尿的狀況，「子宮正在變大，位置擠壓到膀胱，有時打個噴嚏就閃了一滴尿」，她說可能等腹中寶寶長大，子宮慢慢撐起來後就比較不再擠壓膀胱，屆時狀況可能會好一點。