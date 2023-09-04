國民黨主席朱立倫到先嗇宮主持座談會，表示選國民黨就是選兩岸和平（蔡宗穎攝）

國民黨主席朱立倫4日至先嗇宮主持座談會，為立委參選人蔡明堂助選，國民黨前祕書長李乾龍、國民黨新北市黨部主委黃志雄等人也同台相挺。朱立倫表示，「選國民黨就是選兩岸和平」，讓兩岸恢復和平交流，將台灣打造成全世界最安全的地方。

朱立倫提到，民進黨執政近8年，兩岸局勢緊張，隨時都有可能打起來，每個國家都說台灣是全世界最危險的地方。他說，沒有人希望有戰爭，最重要的是兩岸要和平交流，「選國民黨就是選兩岸和平」，並承諾會將台灣從最危險的地方，打造成最安全的地方。

朱立倫指出，國內缺蛋時，政府卻拿上億公帑補助1家資本額只有50多萬的公司，之前缺口罩、快篩，也都出現一樣的情形，甚至缺疫苗就出現高端、缺電就出現綠電，直指這都是拿百姓的錢去補貼的。他說，台灣現在負債不只6兆，應該包含台電、勞健保等是24兆，平均1人就負債105萬，一定要下架民進黨，才有公平正義。

朱立倫表示，不管是新北市長、國民黨總統參選人侯友宜還是蔡明堂，都是腳踏實地做事，不是那種只出一張嘴、譁眾取寵的人。他說，蔡明堂深耕三重在地許久，為地方爭取許多建設，希望民眾給他最大的支持。

李乾龍表示，感謝在場里長及各單位代表、民眾在颱風天還是熱情來支持蔡明堂，相信蔡明堂若是擔任立委，一定會讓三重愈來愈好，也感謝朱立倫讓國民黨重燃生機，最重要的是政黨輪替，國民黨重返執政。

蔡明堂表示，新北不管是在朱立倫還是侯友宜擔任市長期間，都有許多重要建設，包含三重兩側的疏洪道及新埔國小現在正建設的停車場等，都為民眾帶來許多方便。他說，新北許多建設預算都編列好了，卻等不到中央補助，「我們是要1塊給5毛，人家是要1塊給10塊」。

蔡明堂也承諾，進了國會一定會爭取中央的前瞻補助，全力支持侯友宜，並表示，一定會讓三重居民有1位大家看得到、真正且做好服務的立委。

議員王威元說，侯友宜在三重規畫第二行政中心，也計畫改建圖書館，顯示他對地方的看重。他表示，雞蛋1顆補助32元，百姓沒有受到嘉惠，怎麼讓人挺得下去，政府說的超收預算等名詞，根本是在掏空國家。

最後座談會在100多名里長、新北婦女會、工商婦女會及熱情民眾高喊「朱立倫加油」、「蔡明堂凍蒜」和「侯友宜凍蒜」等口號中結束。