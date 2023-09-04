颱風夜的金門不平靜！一輛黑色自小客車於今(4)日凌晨0時25分許，行經金城鎮民族路276號前路段，不明原因自撞路旁施工設施，造成車頭嚴重毀損，路過民眾發現後上前查探卻未見人影，大呼「鬼月別鬧了」！緊急報警處理。警方獲報後趕赴現場亦找不到肇事駕駛，只能先將肇事車輛移置保管，目前已掌握駕駛人資料，將通知到案說明以釐清肇事原因。

警方表示，依照道路交通管理處罰條例第62條第1項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。提醒民眾，如發生交通事故應留在現場，並報警處理。

警方呼籲，海葵颱風將過境天氣非常不穏定，受風雨影響路面溼滑，駕駛人雨天駕(騎)車應開啟頭燈，除增加照明外，亦可提高自身曝光度，也提醒其他用路人注意，同時應減速慢行，勿高速衝過積水區，避免水飄效應造成失控打滑，並注意掉落物以確保行車安全。