9月3日起金星恢復順行獅子座，此時不論事業、愛情、人際關係都能獲得良好的表現。塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座9月運勢將帶來的好消息，其中獅子座個人魅力和形象能有所提升；巨蟹座財富與價值觀將出現變化；天蠍座則是在工作或社交場合有望遇見有影響力的人。

▍牡羊座

金星恢復順行獅子座，對牡羊座來說是一個好消息，意味著愛情運勢能有所提升，會更有自信和魅力吸引異性目光。金星會出現在第5宮，這是創意和浪漫的宮位，有機會遇到有趣、有才華的人，同時能和伴侶增進感情；可多參加社交活動，展現自己的個性和才能，有望遇見心儀對象。

▍金牛座

金星恢復順行獅子座，對金牛座來說是一個挑戰，意味著家庭和情感生活能有變化，需調整自己的態度和期待。金星會出現在第4宮，這是家庭和根基的宮位，會遇到與家人或房屋相關問題，或感覺自己需要更多的安全感，可多和家人溝通，表達想法和感受，同時多關心自己的身體健康。

▍雙子座

金星順行獅子座，對雙子座來說是一個機會，意味著溝通和學習能力能有所提升，將更有智慧和創造力。金星會出現在第3宮，這是溝通和學習的宮位，有機會接觸到新的知識和資訊，或是和有趣、有智慧的人交流，可多閱讀書籍或文章，增加見識和視野，同時多寫一些東西，表達想法和觀點。

▍巨蟹座

金星恢復順行獅子座，對巨蟹座來說是一個福音，意味著財富和價值觀能有所提升，將更加有信心和自尊。金星會出現在第2宮，這是財富和價值觀的宮位，會感受到收入或支出上的變化，或對價值有新的認識，可多關注財務狀況，制定合理的預算和計劃，同時多欣賞自己的優點和長處。

▍獅子座

金星恢復順行獅子座，對獅子座來說是一個祝福，這意味著個人魅力和形象能有所提升，將更有吸引力和影響力。金星會出現在第1宮，這是個人魅力和形象的宮位，外表或風格上會出現變化，或對人生有新的目標和願望，可好好打扮自己，穿一些適合的衣服或配飾，就能展現出獨特的風格。

▍處女座

金星恢復順行獅子座，對處女座來說是一種考驗，意味著內心和潛意識將有些變化，需面對不願意承認的事實或感受。金星會出現在第12宮，這是內心和潛意識的宮位，可能會有夢境或直覺上的啟示，或遇到與過去或隱藏的事物相關問題，可多花時間獨處，聆聽內心聲音，或多做冥想、放鬆的活動。

▍天秤座

金星恢復順行獅子座，對天秤座來說是一個挑戰，這意味著愛情運勢將有些波動，感到矛盾和不安，不知道該如何平衡雙方的需求。金星會出現在第11宮，這是友誼和理想的宮位，能遇到有共同目標和興趣的人，或和朋友發展出更深的感情，可多聆聽自己的心聲，不要太在乎別人的看法，就能找到真正適合的人。

▍天蠍座

金星恢復順行獅子座，對天蠍座來說是一個機會，意味著愛情運勢將有所改善，會更有勇氣和決心追求心儀對象。金星會出現在第10宮，這是事業和社會地位的宮位，在工作或社交場合能遇到有影響力和吸引力的人，同時能和伴侶提升彼此的地位，可多展現專業和責任感，不要太執著於想法，就能贏得他人的尊重和愛戴。

▍射手座

金星恢復順行獅子座，對射手座來說是一種福音，意味著愛情運勢將有所提升，會更加自由享受不同的人事物。金星會出現在第9宮，這是學習和旅行的宮位，有機會遇到來自不同文化和背景的人，同時能和伴侶一起探索新的領域，可多嘗試新鮮和刺激的事物，不要太拘束自身習慣，就會發現更多的可能性。

▍摩羯座

金星恢復順行獅子座，對摩羯座來說是一種考驗，意味著愛情運勢將有些壓力，會感到嚴肅和負擔，不知道該如何表達感情。金星會出現在第8宮，這是變化和深度的宮位，會面臨關於信任和承諾問題，也會出現和伴侶共享資源和責任問題，可多開放自己的心靈，不要太堅持原則，就能獲得更多的支持和安全感。

▍水瓶座

金星恢復順行獅子座，對水瓶座來說是一種祝福，意味著愛情運勢將有所提升，能更加有創意和想像力吸引異性注意。金星會出現在第7宮，這是合作和關係的宮位，有機會遇到有趣和有智慧的人，同時能和伴侶增進溝通和理解，可多分享想法和感受，對於對方的需求不可太冷陌，有助於建立更深的聯繫。

▍雙魚座

金星恢復順行獅子座，對雙魚座來說是一種鼓勵，這意味著愛情運勢將有所改善，能更有信心和自尊展現魅力。金星會出現在第6宮，這是工作和健康的宮位，日常生活中能遇到關心和照顧他們的人，同時能和伴侶提升生活品質，可多關注身體狀況，不可太沉溺於幻想當中，就會過得更加幸福。