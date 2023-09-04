針對本報今日報導「4班百人僅1人聽懂 雙語教學雪崩」報導，教育部說明，正透過漸進式穩健強化學生英語力，以學生聽得懂的方式教學，同時兼顧領域核心素養及語言學習。不過教團批評，教育部無法說明雙語教學是否可以達成學習目標，這項政策根本是在浪費師生的上課時間。

教育部強調，110學年起推動「部分領域課程雙語教學實施計畫」，以「學科知識習得為主，語言能力運用為輔」的原則，優先於藝術、綜合活動、健康與體育、科技等操作型領域實施，培養學生使用雙語學習與思考的習慣，激發學生在雙語學習環境中熟悉英語的運用。

教育部重申，部分領域課程雙語教學以「教師能教，學生聽得懂」進行推動，並無要求參與「部分領域課程雙語教學實施計畫」之教師在課堂運用英語授課比率或節數，而是以學生聽得懂的方式引導課程活動進行，從簡單的生活溝通用語（課室英語）開始進行師生的雙語互動及對話。

針對雙語師資培育，教育部表示，截至今年7月，累計職前師資生2273人及在職教師4755人修讀雙語教學職前師培課程及雙語教學在職教師增能學分班。

另對於大學課程採英語授課，教育部強調，「大專校院學生雙語化學習計畫」須在「學生有選擇」、「教師有準備」、「學校有支持」的前提下進行，非強迫師生參與。中文系非屬雙語計畫補助推動單位，將持續透過說明會及工作坊提醒學校，課程開設仍應回歸教學及學術研究需求。

不過全國教師工會組聯合會理事侯俊良表示，教育部應該說清楚，用雙語教各個學科要達成什麼樣的目標？在教學現場，雙語教學造成學生的英語和學科都學不好的「雙貧乏」現象，也浪費師生很多上課時間，難道這就是教育部要達成的目標？

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務說，雙語教學需要外師和本國老師一起規畫課程，但實際上英語好、能和外師配合的本國老師非常少，造成教學現場的困難。他認為，這項政策實施快3年了，教育部應該重新檢討後做適度修正。