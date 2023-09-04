一名男子表示，女友每月薪水扣除基本的生活費和房租外，全花在治裝費上，包括購買化妝品、流行衣物、衛生棉等，感嘆女友少點不必要花費，就能避免成為月光族，貼文讓女網友看傻眼怒轟，「其他就不說了，衛生棉的費用要怎麼省？」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，女友最近在看網拍，讓他理解為何女生都存不到錢，因女生光是化妝就需花費不少錢，包括買眼線筆、眉粉、眼影、睫毛膏、防曬乳、粉底液、腮紅等，若有出新產品也會忍不住掏錢，尤其是專櫃品牌，隨便買個幾樣就要破萬。

原PO還提到女友也會看當季流行款式的衣服，一個月花2至3千元在治裝費上，甚至還要再花一筆衛生棉的費用，月開銷真的滿多的，女友也因此成了月光族，每個月幾乎都要他幫忙墊錢，感嘆「女生比較存不了錢，有些花費是否能偶爾稍微忍一下呢？」

這說法讓網友炸鍋，「其他就算了，衛生棉的費用是要怎麼稍微忍一下？」、「看到衛生棉花費這項 我就知道台灣的性教育還需要進步」、「把衛生棉列為一個項目大可不必」、「講到衛生棉費用，認真覺得女友才該跟你談分手了」、「衛生棉要怎麼省，每個月都會用的東西」。