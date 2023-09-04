新竹市長高虹安4日上午發布最新人事調整，中午即率市府團隊前往日本，展開5天的「岡山市暨茨城縣市政考察」。市府表示，適逢新竹市與岡山市締結姊妹市20周年，高虹安此行與新竹市議會議員將一同拜會岡山市政府，接著前往茨城縣筑波市考察科技產業機構，強化城市智慧科技產業交流。

市府說明，高虹安此行率新竹市府團隊赴日考察參訪，並出席日本岡山市政府特別安排的新竹市與岡山市締結姐妹市20周年紀念活動，彰顯鞏固城市外交的重要性，考察範圍囊括觀光、商圈、科技、動物保育等行程。

市府也特別澄清說，所有行程中，並沒有議員所指是要參訪岡山車站大車站計畫之鐵道考察行程。

此外，有關海葵颱風之防颱整備作為，高虹安均有實時掌握，並指揮調度竹市應變中心，慎防後續颱風外圍環流所帶來雨勢。

市府表示，新竹市與日本岡山市兩市於2003年締結姊妹市至今已邁入20個年頭，雙方在行政、教育、體育、觀光及藝術等領域互動相當熱絡。

為慶祝20周年，高虹安一行首站將拜會岡山市政府，竹市府此行特別搭乘今年恢復岡山往返桃園的直航班機，以此表達兩市之間親密情誼，也將針對未來城市合作深度對談。

兩市也共同籌備「水寶寶．綠寶寶環遊新竹市之旅」攝影活動，攜手策展加深岡山市民對於新竹的認識，同時拓展學生們的國際視野，更深化彼此教育文藝合作情誼。

市府指出，為落實「智慧治理、產業創新」市政願景，高虹安此行也將前往茨城縣筑波市，參訪「TCI．筑波研究支援中心」、「CYBERDYNE STUDIO．機器人研究中心」、「AIST產業技術綜合研究所」以及「JAXA．筑波宇宙中心」等日本指標性研究中心，考察科技產業機構，深入了解筑波科學城的產業與航空技術，拓展與竹市產業交流合作機會，作為推動產業創新之借鏡。

市府表示，高虹安相當重視動物福祉與推動生命教育工作，因此市府團隊此行也安排實際參訪姐妹園日本東武動物公園，透過交流與經驗分享作為未來新竹市立動物園區優化的設計參考，並邀請東武集團參訪新竹動物園給予指導，持續深厚雙方姊妹園之情誼，共同提升動物福祉、落實動保教育。

市府補充說明，此行「岡山市暨茨城縣市政考察」自9月4日至8日，高虹安8日上午將會提前返國，並親自主持新竹棒球場工程體檢會。