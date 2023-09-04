超思進口蛋引發爭議，前立委邱毅在臉書曝光坊間三種傳聞，指是農業部長陳吉仲為照顧老友，把生意交給遺孀秦語喬，二是新潮流要在台灣找人頭賺災難財，超思負責人秦語喬就是這個人頭，三是英系與新潮流合作，利用蛋荒替民進黨總統參選人賴清德籌募選舉經費。對此，民進黨予以強烈譴責，相關不實言論明顯觸犯《刑法》加重誹謗罪，已請大選律師團協助彙整相關犯罪證據，必要時進行法律行動。

民進黨發言人張志豪指出，邱毅指控「利用蛋荒替賴清德籌募選舉經費」，更抹黑虛構「賴清德出席巴拉圭新任總統就職典禮時，這位巴西的大商家也趕到巴拉圭，面見賴清德，當面匯報此事」，全屬惡意編造不實謠言，意圖抹黑誣指賴清德，請民眾切勿散發或轉傳假消息。

張志豪接著細數邱毅紀錄，他指出，邱抹黑造謠的事蹟罄竹難書，經法院認證敗訴案例不勝枚舉，如2010年時任國民黨中央委員連勝文遭槍擊，邱毅公然聲稱「蔡英文放任支持者槍殺連勝文」，遭民進黨提告後在法院當庭認錯換取無罪；2017年指鄭姓女子是浩鼎公司鄭姓大股東胞姊、影射炒股，台北地院後依誹謗罪判3月徒刑。

他批評，邱毅及國民黨特定人士一再造謠抹黑，尤其邱毅就是「躲在中國的造謠仔」，毫無公信力，這次還用不實謠言惡意攻擊賴清德，顯然就是配合中國介入大選。

談及蛋荒爭議，張志豪表示，農業部近日針對專案雞蛋進口已做完整說明，包括政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商，而中央畜產會是依據畜牧法而成立的財團法人，為的是有效維持畜禽產品產銷制度，並不以賺錢為目的，這次國內雞蛋產量不足，畜產會當然肩負執行雞蛋專案進口的政策目標。

他也提及，台農發公司成立目的就是要外銷台灣農產品及肩負農業部糧食安全的目標，當時雞蛋專案進口啟動時，農業部直接要求台農發公司前往具貿易往來經驗的泰國、菲律賓等，第一時間將雞蛋專案進口。但有心人一再惡意誤導汙衊，抹殺政府努力，為的就是影響選舉，大家不要忘了去年攻擊高端的特定人士，都還未為此道歉。

張志豪強調，當國家需要的時候，民間業者設法協助進口雞蛋，只要符合四項條件，包括一樣有進口雞蛋經驗、一樣檢疫及衛生標準合格的蛋品、一樣價格範圍及一樣三月底前可下第一筆訂單，任何企業組織都可以申請協助解決蛋荒，而且政府對食安要求的把關也很嚴謹。

「遺憾的是，國民黨一條龍的造謠產業鏈。」他痛批，先是國民黨台北市議員徐巧芯抓著超思惡意指控政府，國民黨又接續召開記者會造謠抹黑攻擊，國民黨、民眾黨及相關特定人士靠著聲量任意傳播錯誤訊息，特別是食安及健康的訊息，已是最惡質的造謠和散佈恐懼，呼籲國人藉此認清此惡劣手法。